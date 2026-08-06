شركة كهرباء إربد تطلق خدماتها الإلكترونية المتكاملة عبر تطبيقها الذكي وبالتكامل مع تطبيق “سند”

خبرني - أطلقت شركة كهرباء إربد، اليوم، المرحلة التجريبية من منظومتها الإلكترونية المتكاملة عبر تطبيقها الذكي، وذلك برعايه وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات، في خطوة تعكس التزام الشركة بتطوير خدماتها الرقمية، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمشتركين، وتعزيز التكامل مع المنصات الحكومية الرقمية.

وأكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، المهندس سامي سميرات، أن إطلاق الخدمات الإلكترونية المتكاملة لشركة كهرباء إربد، وإتاحتها عبر تطبيق “سند”، يمثل خطوة متقدمة في مسيرة التحول الرقمي، ويعكس مستوى التكامل بين مؤسسات الدولة لتقديم خدمات حكومية أكثر كفاءة وسهولة.

وقال إن هذه الخطوة ستسهم في تطوير تجربة المشتركين، وتبسيط الإجراءات، وتمكينهم من الوصول إلى الخدمات الإلكترونية بسهولة وأمان، مشيراً إلى أن توسيع نطاق التكامل مع تطبيق “سند” يدعم الجهود الوطنية الرامية إلى بناء منظومة خدمات رقمية متكاملة تستجيب لاحتياجات المواطنين.

وأضاف سميرات أن اعتماد شركة كهرباء إربد تطبيق “سند” بوابة موحدة للدخول إلى خدماتها الإلكترونية يعكس نهجاً مؤسسياً متقدماً في توحيد قنوات الوصول إلى الخدمات الرقمية، مثمناً جهود الشركة في مواكبة مسيرة التحول الرقمي، وتبني الحلول التقنية الحديثة التي تسهم في رفع كفاءة الأداء وتعزيز موثوقية الخدمات.

من جانبه، أكد المدير العام لشركة كهرباء إربد، المهندس بشار التميمي، أن الإطلاق التجريبي للخدمات الإلكترونية المتكاملة يمثل محطة استراتيجية في مسيرة الشركة نحو التحول الرقمي، ويأتي انسجاماً مع رؤية التحديث الاقتصادي والتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تطوير الخدمات الحكومية، وتبسيط الإجراءات، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال إن الشركة تنظر إلى التحول الرقمي بوصفه خياراً استراتيجياً يهدف إلى تطوير تجربة المشترك، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتقديم خدمات أكثر سرعة وسهولة وموثوقية، مبيناً أن المشروع ثمرة عمل متواصل وتخطيط فني وتقني استمر لفترة طويلة، بمشاركة كوادر الشركة وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وعدد من الجهات الشريكة.

وأضاف التميمي أن المنظومة الإلكترونية الجديدة لا تقتصر على رقمنة الخدمات التقليدية، وإنما تمثل تحولاً في آلية تقديم الخدمة، من خلال توفير منصة رقمية متكاملة تتيح للمشترك إنجاز معاملاته إلكترونياً في أي وقت ومن أي مكان، ومتابعة طلباته، والاستفادة من خدمات ذكية تعتمد على أحدث التقنيات، بما يعزز جودة الخدمة ويرفع مستوى رضا المشتركين.

وأشار إلى أن الشركة حرصت على ربط خدماتها الإلكترونية مع تطبيق “سند”، بما يوفر للمشتركين بوابة حكومية رقمية موحدة وآمنة للدخول إلى خدمات الشركة باستخدام الهوية الرقمية، ويعزز التكامل بين المؤسسات الوطنية، ويسهم في تسريع إنجاز المعاملات وتبسيط الإجراءات.

وأكد أن الشركة ستواصل الاستثمار في تطوير بنيتها الرقمية، والتوسع في الخدمات الإلكترونية، والاستفادة من التقنيات الحديثة والأنظمة الذكية، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية، ويعزز كفاءة الأداء التشغيلي، ويرسخ مكانة شركة كهرباء إربد كمؤسسة وطنية رائدة في تقديم خدمات كهربائية متطورة تلبي تطلعات المشتركين.

وتوفر المنظومة الإلكترونية الجديدة باقة متكاملة من الخدمات الرقمية، من أبرزها تقديم معاملات الاشتراكات إلكترونياً، بما يشمل طلب اشتراك جديد، وتعديل الاشتراك القائم، وتحديث بيانات المشترك، وطلب فصل وإعادة وصل الخدمة المؤقت، وتعديل التعرفة، وذلك من خلال التكامل مع تطبيق “سند”.

كما تتيح المنظومة للمشتركين متابعة وتحليل استهلاكهم للطاقة الكهربائية من خلال الربط مع أنظمة العدادات الذكية، ومقارنة الاستهلاك بين الفترات المختلفة، إلى جانب مركز ذكي للإشعارات يرسل تنبيهات عند تجاوز حدود الشرائح أو سقف الاستهلاك الذي يحدده المستخدم، بالإضافة إلى الإشعار بأي استهلاك غير اعتيادي، فضلاً عن إتاحة تقديم طلبات الدعم الفني المتعلقة بالأعطال الكهربائية إلكترونياً، واحتساب قيمة الفاتورة المتوقعة بالاعتماد على بيانات العدادات الذكية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية شركة كهرباء إربد الرامية إلى توسيع نطاق خدماتها الرقمية، وتطوير بنيتها التقنية، وتقديم خدمات أكثر سرعة وكفاءة وموثوقية، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية نحو الحكومة الرقمية، ويعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وحضر حفل الإطلاق التجريبي محافظ إربد فراس أبو الغنم، ورئيس غرفة تجارة إربد محمد الشوحه ورئيس غرفة صناعة اربد هاني ابو حسان .