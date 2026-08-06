وزارة الزراعة تمدد استقبال القمح والشعير حتى 13 آب

خبرني - أعلن الأمين العام لوزارة الزراعة، رئيس اللجنة المركزية لشراء الحبوب للموسم 2025/2026، محمد الحياري، تمديد فترة توريد الحبوب من القمح والشعير للموسم الحالي، سواء كانت "مواني" أو "بذار"، إلى صوامع الحبوب ومراكز الاستلام التابعة للوزارة في مختلف محافظات المملكة.

وبحسب بيان للوزارة، الخميس، أوضح الحياري، أن التمديد يأتي استجابة لرغبة المزارعين، واستكمالا لعمليات الحصاد والتوريد في المناطق المختلفة، بحيث يستمر استلام المحصول حتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 13 آب الحالي.

ودعا المزارعين الراغبين في توريد محصولهم إلى الالتزام بالمواعيد المحددة الجديدة، والتقيد بشروط ومعايير الجودة المعتمدة من قبل الوزارة عند التسليم إلى الصوامع ومراكز الاستلام.