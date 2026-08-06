وزير الخارجية يبحث مع نظيرته اليمنية العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية

خبرني - أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الخميس، اتصالا هاتفيا مع وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية أفراح الزوبة.

وبحث الصفدي والزوبة العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها في عديد مجالات تهم البلدين.

كما بحثا التطورات في المنطقة، وجهود إنهاء التصعيد واستعادة الهدوء وتحقيق الأمن والاستقرار.

ووضع الصفدي نظيرته في صورة نتائج اجتماع وزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة، بمشاركة اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المكلَّفة بالتحرّك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، والخطوات التي تضمنها البيان الصادر عن الاجتماع لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية اللاشرعية في القدس ومقدساتها.

وهنّأ الصفدي الزوبة بتولّيها مسؤولياتها الجديدة وزيرة الخارجية في اليمن.

واتفق الوزيران على إدامة التنسيق والتشاور حيال تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.