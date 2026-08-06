ملتقى النشامى يشارك في تنظيم مائدة مستديرة حول السردية الأردنية ودور المغتربين في الفضاء الدولي

خبرني - شارك ملتقى النشامى للجالية الأردنية حول العالم، بالتعاون مع جمعية أرض العز للثقافة والتراث ومديرية ثقافة الزرقاء، في تنظيم المائدة المستديرة التي حملت عنوان "السردية الأردنية في الفضاء الدولي: المغتربون سفراء الثقافة الأردنية حول العالم"، والتي أقيمت في مركز الملك عبدالله الثاني الثقافي بمدينة الزرقاء.

وشهدت الفعالية مشاركة وفد رفيع المستوى من ملتقى النشامى برئاسة رئيس ومؤسس الملتقى الدكتور المهندس أيمن الرفاعي، وضم الرئيس الفخري للملتقى رجل الأعمال ظاهر عمر، والنائب الثاني لرئيس الملتقى الدكتور موسى رمضان، ورئيسة ملتقى نشامى كندا نثيلة الريحاني، ورئيس ملتقى نشامى القصيم الدكتور عادل الوديان، ورئيسة لجنة نشميات السويد ناديا الصمادي، وعضوي لجنة ملتقى نشامى الرياض الدكتور عبد المجيد العموش والمهندس أشرف شهاب عضيبات.

وتناولت المائدة المستديرة أهمية السردية الأردنية بوصفها إحدى أدوات القوة الناعمة للمملكة، والدور المحوري الذي يضطلع به الأردنيون المغتربون في نقل الصورة الحضارية للأردن وتعزيز حضوره الثقافي والإنساني في مختلف دول العالم.

وتوزعت أعمال المائدة على ثلاث جلسات رئيسية، بدأت بجلسة افتتاحية تضمنت كلمات ترحيبية وتكريم عدد من الشخصيات المشاركة بالدروع والميداليات تقديراً لإسهاماتهم في خدمة الوطن وتعزيز حضوره الثقافي. فيما حملت الجلسة الثانية عنوان "السردية الأردنية: المفهوم والمرتكزات وأهميتها ودور المغتربين فيها"، وناقشت الأسس التي تقوم عليها السردية الوطنية وآليات ترسيخها عبر أبناء الجاليات الأردنية في الخارج.

أما الجلسة الثالثة، فجاءت بعنوان "نحو استراتيجية لتفعيل دور المغتربين في تعزيز السردية الأردنية حول العالم"، وشهدت طرح عدد من الأفكار والمبادرات الهادفة إلى تعزيز التواصل مع الكفاءات الأردنية في المهجر، وتوحيد الجهود بما يسهم في إبراز الهوية الوطنية والثقافة الأردنية على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد المشاركون أن الأردنيين في الخارج يمثلون سفراء حقيقيين لوطنهم، وأن تعزيز الشراكة بين المؤسسات الثقافية والجاليات الأردنية يسهم في ترسيخ الرواية الوطنية وإبراز الإنجازات الأردنية، بما يعكس الصورة المشرقة للأردن وقيادته وشعبه في مختلف أنحاء العالم.

واختتمت أعمال المائدة بالتأكيد على أهمية استمرار مثل هذه اللقاءات الفكرية والثقافية، التي تسهم في بناء رؤية مشتركة لتفعيل دور المغتربين في خدمة الوطن، وتعزيز حضور السردية الأردنية في الفضاء الدولي.