لجنة فلس الريف تقر إيصال التيار الكهربائي لـ136 منزلاً وموقعاً

خبرني - أقرت اللجنة التوجيهية العليا لفلس الريف، خلال اجتماعها الذي عقد برئاسة رئيس اللجنة، وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، قوائم المنازل والمواقع المستفيدة من إيصال التيار الكهربائي بواسطة الشبكات الاعتيادية وبواسطة أنظمة الخلايا الشمسية، وعددها 136 منزلا وموقعا، بكلفة إجمالية بلغت 590 ألف دينار.

وقال الخرابشة، في بيان، اليوم الخميس، إن اللجنة أقرت مجموعة من المشاريع والمواقع التي سيتم إيصال التيار الكهربائي إليها على حساب فلس الريف، وتشمل تجمعات سكانية وأنشطة اقتصادية، بعد التوسع في هذه الخدمة بموجب تعديلات على أسس إيصال التيار الكهربائي على حساب فلس الريف.

من جهته، عرض مدير مديرية الكهرباء و"كهربة الريف" في الوزارة، المهندس هشام المومني، تفاصيل القرارات، قائلا إنها "تشمل منازل سكنية تقع خارج وداخل حدود التنظيم، بكلفة إجمالية للمشروع بلغت 184 ألف دينار".

وفي مجال دعم القطاع الزراعي والمزارعين، بين المومني، أنه تم دعم مزارعي الثروة الحيوانية، مثل مزارع الدواجن والأبقار والأغنام والأسماك الواقعة خارج التنظيم، حيث بلغت قيمة دعم فلس الريف لهذه المشاريع 72 ألف دينار، إضافة إلى دعم المزارع المتضمنة آبارا ارتوازية واقعة خارج التنظيم، وبلغت قيمة الدعم لها 132 ألف دينار، للنهوض بالقطاع الزراعي والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، وإيمانا بدور الوزارة في دعم المزارعين وتعزيز الاعتماد على الذات.

وأشار إلى أن فلس الريف ساهم في دعم المشاريع الإنتاجية والصناعية والاستثمارية والسياحية والأنشطة الاقتصادية، شريطة أن توفر هذه المشاريع فرص عمل للأردنيين من سكان منطقة المشروع، وذلك لتنمية المجتمع المحلي وتوفير فرص العمل، حيث بلغت قيمة دعم فلس الريف لهذه المشاريع 131 ألف دينار، وتشمل الفئات الموافق عليها إنارة الطرق المؤدية إلى المقابر بكلفة بلغت 10 آلاف دينار، للتسهيل على المواطنين دفن موتاهم خلال فترة الليل.

وفيما يخص استغلال مصادر الطاقة البديلة، وافق فلس الريف على تركيب أنظمة خلايا شمسية مرتبطة بالشبكة لـ(37) منزلا للأسر العفيفة والمنتفعين من صندوق المعونة الوطنية، وذلك لتخفيف فاتورة الطاقة الشهرية لهذه الفئة، ما سيساهم بشكل غير مباشر في زيادة الدخل المادي الشهري وتحسين المستوى الاقتصادي لها.

وأوضح المومني، أن فلس الريف ساهم في رفع قدرات محطات التحويل التي تم إنشاؤها على حساب فلس الريف خلال الأعوام العشرة الأخيرة، لغايات معالجة الضعف في التيار وتقليل الفقد الكهربائي، بكلفة مالية مقدارها 20 ألف دينار.

وفي مجال دعم فلس الريف من خلال الطاقة المتجددة، تمت الموافقة على تركيب أنظمة خلايا شمسية غير مرتبطة بالشبكة لـ(1) منزل من ذوي الدخل المحدود/الأسر العفيفة الواقعة خارج التنظيم والبعيدة عن الشبكة الكهربائية، بكلفة مالية مقدارها 4 آلاف دينار.

وسيستمر العمل بالتطوير والتحسين لضمان تقديم خدمة ذات مستوى عال من الجودة والمهنية وأكثر شمولية، وتلقي طلبات إيصال التيار الكهربائي على حساب فلس الريف للمنازل والأبنية حسب الأسس المعتمدة من مجلس الوزراء وقرارات اللجنة التوجيهية العليا لهذه الغاية، لتقديم خدمة ذات مستوى عال من الجودة والمهنية وأكثر شمولية.