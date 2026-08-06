جامعة الزيتونة الأردنية تحتفل بتخريج الفوج الثلاثين من طلبتها المصريين في القاهرة

خبرني - في إطار حرصها على تعزيز التواصل مع خريجيها وترسيخ حضورها الأكاديمي في الدول العربية، احتفلت جامعة الزيتونة الأردنية بتخريج الفوج الثلاثين من طلبتها المصريين، خلال حفل أُقيم في فندق رويال مكسيم بالاس كمبنسكي بالعاصمة المصرية القاهرة، بحضور ممثلي الجامعة ونخبة من الشخصيات الأكاديمية والمهنية وأسر الخريجين.

وشهد الحفل مشاركة الأستاذ الدكتور طارق القرم، عميد البحث العلمي، والأستاذ الدكتورة سماح حسني، عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية، والأستاذ الدكتور علاء الحسبان، عميد كلية الصيدلة، والسيد أحمد جمعة، مدير دائرة القبول والتسجيل، إلى جانب الأستاذ الدكتور سامي سعد، نقيب العلاج الطبيعي في جمهورية مصر العربية، والدكتور محيي الدين عبيد، نقيب الصيادلة المصريين.

وأكد رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد أحمد المجالي أن الجامعة تفخر بخريجيها الذين يجسدون رسالتها في إعداد كفاءات مؤهلة وقادرة على المنافسة، مشيرًا إلى أن تنظيم الحفل في القاهرة يعكس عمق العلاقات الأردنية المصرية، والمكانة المتميزة التي تحظى بها الجامعة لدى الطلبة المصريين والعرب. وأضاف أن الجامعة تواصل تطوير برامجها الأكاديمية وبيئتها التعليمية بما يواكب متطلبات سوق العمل ويعزز التميز والابتكار.

من جانبه، نقل الأستاذ الدكتور طارق القرم تهاني رئيس الجامعة إلى الخريجين وذويهم، مؤكدًا اعتزاز الجامعة بإنجازاتهم، وداعيًا إياهم إلى مواصلة التميز والمحافظة على ارتباطهم بجامعتهم ليكونوا سفراء لها في مختلف مواقع عملهم.