*
الجمعة: 07 أغسطس 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

جامعة الزيتونة الأردنية تحتفل بتخريج الفوج الثلاثين من طلبتها المصريين في القاهرة

  • 06 أغسطس 2026
  • 14:27
جامعة الزيتونة الأردنية تحتفل بتخريج الفوج الثلاثين من طلبتها المصريين في القاهرة

خبرني - في إطار حرصها على تعزيز التواصل مع خريجيها وترسيخ حضورها الأكاديمي في الدول العربية، احتفلت جامعة الزيتونة الأردنية بتخريج الفوج الثلاثين من طلبتها المصريين، خلال حفل أُقيم في فندق رويال مكسيم بالاس كمبنسكي بالعاصمة المصرية القاهرة، بحضور ممثلي الجامعة ونخبة من الشخصيات الأكاديمية والمهنية وأسر الخريجين.

وشهد الحفل مشاركة الأستاذ الدكتور طارق القرم، عميد البحث العلمي، والأستاذ الدكتورة سماح حسني، عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية، والأستاذ الدكتور علاء الحسبان، عميد كلية الصيدلة، والسيد أحمد جمعة، مدير دائرة القبول والتسجيل، إلى جانب الأستاذ الدكتور سامي سعد، نقيب العلاج الطبيعي في جمهورية مصر العربية، والدكتور محيي الدين عبيد، نقيب الصيادلة المصريين.

وأكد رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد أحمد المجالي أن الجامعة تفخر بخريجيها الذين يجسدون رسالتها في إعداد كفاءات مؤهلة وقادرة على المنافسة، مشيرًا إلى أن تنظيم الحفل في القاهرة يعكس عمق العلاقات الأردنية المصرية، والمكانة المتميزة التي تحظى بها الجامعة لدى الطلبة المصريين والعرب. وأضاف أن الجامعة تواصل تطوير برامجها الأكاديمية وبيئتها التعليمية بما يواكب متطلبات سوق العمل ويعزز التميز والابتكار.

من جانبه، نقل الأستاذ الدكتور طارق القرم تهاني رئيس الجامعة إلى الخريجين وذويهم، مؤكدًا اعتزاز الجامعة بإنجازاتهم، وداعيًا إياهم إلى مواصلة التميز والمحافظة على ارتباطهم بجامعتهم ليكونوا سفراء لها في مختلف مواقع عملهم.

جامعة الزيتونة الأردنية تحتفل بتخريج الفوج الثلاثين من طلبتها المصريين في القاهرة
جامعة الزيتونة الأردنية تحتفل بتخريج الفوج الثلاثين من طلبتها المصريين في القاهرة
جامعة الزيتونة الأردنية تحتفل بتخريج الفوج الثلاثين من طلبتها المصريين في القاهرة
جامعة الزيتونة الأردنية تحتفل بتخريج الفوج الثلاثين من طلبتها المصريين في القاهرة
جامعة الزيتونة الأردنية تحتفل بتخريج الفوج الثلاثين من طلبتها المصريين في القاهرة
جامعة الزيتونة الأردنية تحتفل بتخريج الفوج الثلاثين من طلبتها المصريين في القاهرة
جامعة الزيتونة الأردنية تحتفل بتخريج الفوج الثلاثين من طلبتها المصريين في القاهرة
جامعة الزيتونة الأردنية تحتفل بتخريج الفوج الثلاثين من طلبتها المصريين في القاهرة
جامعة الزيتونة الأردنية تحتفل بتخريج الفوج الثلاثين من طلبتها المصريين في القاهرة

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

إطلاق برنامج الدكتوراه في التمريض بجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية
إطلاق برنامج الدكتوراه في التمريض بجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية
  • 2026-08-07 00:27
العلوم التطبيقية تحتضن بالعربي – عمّان .. ملتقى المبدعين وصناع التغيير
العلوم التطبيقية تحتضن بالعربي – عمّان .. ملتقى المبدعين وصناع التغيير
  • 2026-08-06 22:04
كلية لومينوس الجامعية التقنية تحتفل بمرور 15 عاماً على شراكتها الاستراتيجية مع Pearson في تقديم برامج BTEC
كلية لومينوس الجامعية التقنية تحتفل بمرور 15 عاماً على شراكتها الاستراتيجية م...
  • 2026-08-06 17:31
مركز جامعة الزيتونة الأردنية الصحي يعزز خدماته المجانية ويواصل تقديم الرعاية الصحية للمجتمع المحلي
مركز جامعة الزيتونة الأردنية الصحي يعزز خدماته المجانية ويواصل تقديم الرعاية ...
  • 2026-08-06 12:31
عمان الاهلية بطلة الجامعات الأردنية في الكراتيه للطلاب ووصيفه البطولة للطالبات .. صور
عمان الاهلية بطلة الجامعات الأردنية في الكراتيه للطلاب ووصيفه البطولة للطالبا...
  • 2026-08-06 11:28
جامعة الزيتونة الأردنية تحصل على الاعتماد الدولي لبرنامج ماجستير التمويل والتكنولوجيا المالية من Institute of Analytics البريطان
جامعة الزيتونة الأردنية تحصل على الاعتماد الدولي لبرنامج ماجستير التمويل والت...
  • 2026-08-06 11:08