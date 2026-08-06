ترفيع صالح راتب المجالي إلى رتبة متصرف وتعيينه مساعداً لمحافظ مديرية المتابعة والتفتيش

قرر وزير الداخلية مازن الفراية، ترفيع الدكتور صالح راتب المجالي إلى رتبة متصرف في وزارة الداخلية، وتعيينه مساعداً لمحافظ مديرية المتابعة والتفتيش في الوزارة.

وكتب المجالي عبر صفحته، معرباً عن شكره وتقديره لوزير الداخلية على الثقة، قائلاً: “أرفع أسمى معاني الشكر والاحترام إلى معالي وزير الداخلية الأكرم بصدور قراره الكريم بترفيعي إلى رتبة متصرف في وزارة الداخلية وتعييني مساعداً لمحافظ مديرية المتابعة والتفتيش”.

كما تقدم بالشكر إلى أهله وأبناء عشيرته وزملائه في وزارة الداخلية وأصدقائه، على تهانيهم ومباركاتهم، مثمناً ما حظي به من تقدير وتكريم خلال فترة خدمته السابقة مساعداً لمتصرف لواء الموقر.

وابتهل المجالي إلى الله أن يوفقه في موقعه الجديد لخدمة الوطن والأهل تحت ظل القيادة الهاشمية

