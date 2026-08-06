بعد تغريدة الأمير علي .. فيفا يحول مستحقات الأردن المالية من كأس العرب

خبرني - حول الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للاتحاد الأردني لكرة القدم المستحقات المالية الخاصة بمشاركة المنتخب الوطني في بطولة كأس العرب، وذلك بعد نحو 8 أشهر من تأخر صرفها، وفقا لمصدر مطلع.

وقال المصدر، الخميس إنّ تحويل المستحقات جاء بشكل فوري عقب التغريدة التي نشرها سمو الأمير علي بن الحسين، رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، والتي انتقد فيها تأخر صرف مستحقات الأردن، مشيرا إلى أن الاتحاد كان ينتظر هذه المبالغ منذ بلوغ المنتخب الوطني المباراة النهائية للبطولة.

وكان رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم ورئيس اتحاد غرب آسيا، سمو الأمير علي بن الحسين كتب منشور عبر منصة (إكس)، أن الاتحاد الأردني لا يزال ينتظر منذ كانون الأول الماضي المكافآت المالية المستحقة للمنتخب بعد وصوله إلى نهائي كأس العرب في قطر، وهي البطولة التي ينظمها (فيفا)، مشيرا إلى أن المستحقات لم تصرف حتى الآن، في الوقت الذي يتباهى فيه (فيفا) في الوقت نفسه بامتلاكه مليارات الدولارات في احتياطياته.

وقال إنه "من الواضح أن المشكلة الحقيقية تكمن في القيادة. فمنذ أشهر، يرفض (فيفا) مساعدتنا في أي من هذه القضايا أو غيرها، إلى أن أبلغني شفهيا خلال كأس العالم بأن تأييدي لإنفانتينو سيقطع شوطا طويلا في مساعدة اتحادنا على حل مشكلاته".