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الظهراوي يعاتب مواطناً بشأن عبارة: (سمّ الهاري)

  • 06 أغسطس 2026
  • 13:21
الظهراوي يعاتب مواطناً بشأن عبارة سمّ الهاري

خبرني - عاتب النائب محمد جميل الظهراوي أحد المواطنين على خلفية منشور تضمن عبارة "سمّ الهاري" في انتقاد للنواب، معتبراً أن هذا الوصف يجب أن يوجَّه إلى من "أكل الوطن" وليس إلى من يخدم المواطنين.

وقال الظهراوي، في منشور عبر صفحته على "فيسبوك"، إن عبارة "سمّ الهاري" يفترض أن تُقال، وفق تعبيره، "على من أكل الوطن، وعلى من أكل السكن الكريم، والميناء، والكهرباء، والماء"، وليس على من يخدم الناس ويعيش في شقة أو يقدم راتبه لمساعدة الآخرين.

وأضاف خبرني أن "سمّ الهاري على كل من يخدم الناس بشرف، وعلى كل من لا يقول كلمة الحق"، منتقداً من يهاجم الآخرين دون تقدير لجهودهم.

وأكد الظهراوي أن مكتبه يستقبل آلاف المواطنين، قائلاً: "عندي الآلاف في مكتبي، وعمرنا ما غلطنا على إنسان ولن نغلط".

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