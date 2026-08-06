راما الطراونة تنال الماجستير في القانون الجنائي من جامعة البترا

خبرني - يتقدم الأهل والأصدقاء بأسمى آيات التهنئة والتبريك إلى راما، كريمة الأستاذ الدكتور محمد سالم الطراونة، بمناسبة حصولها على درجة الماجستير في القانون الجنائي من جامعة البترا.

وتالفت لجنة المناقشة من الدكتور فتحي توفيق الفاعوري ( رئيسا ومشرفا) و الاستاذ الدكتور صايل المومني ( عضوا داخليا ) و الاستاذ الدكتور عمر اعمر (عضوا داخليا) و الدكتورة ابتسام موسى صالح (عضوا خارجيا)

نسأل الله تعالى لـ راما مزيداً من التوفيق والنجاح، وأن تكون هذه الخطوة المباركة بداية لمسيرة علمية وعملية حافلة بالإنجازات والتميز.

ألف مبارك، وعقبال أعلى الدرجات العلمية.