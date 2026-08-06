بعد 60 عاما في الدعوة.. وفاة الشيخ محمد المغايضة

خبرني - انتقل الى رحمة الله تعالى الداعية الاردني الكبير الشيخ محمد حسين فارس المغايضة، المعروف باسم "ابو فيصل"، عن عمر ناهز 94 عاما، بعد مسيرة طويلة حافلة بالعطاء والدعوة الى الله، ترك خلالها اثرا واسعا في نفوس من عرفوه داخل الاردن وخارجه.

ونعى محبو الشيخ الراحل وفاته، مستذكرين مسيرته التي امتدت لنحو ستة عقود قضاها في الدعوة والارشاد ونشر قيم الخير، حيث عرف عنه حرصه الكبير على التواصل مع الناس وتذكيرهم بالطاعات، حتى في سنوات عمره المتقدمة.

مسيرة دعوية امتدت لعقود

ويعد الشيخ محمد حسين فارس المغايضة من اوائل الدعاة الذين حملوا رسالة الدعوة في المملكة الاردنية الهاشمية منذ منتصف القرن الماضي، حيث واصل عمله دون انقطاع، وكان حاضرا في مختلف المواقف والمناسبات التي تهدف الى نشر الخير والاصلاح.

وخلال مسيرته الدعوية، جاب مناطق واسعة داخل الاردن وخارجه، وزار اكثر من 22 دولة داعيا الى الله، كما كان له حضور بارز في العمل الدعوي داخل العاصمة عمان، حيث عرف عنه قيامه بزيارة البيوت والتواصل المباشر مع الاهالي، حريصا على الوصول الى الناس في اماكنهم.

واستذكر مقربون من الشيخ حرصه على زيارة الاحياء المختلفة في عمان، ومنها مخيم المحطة ومخيم الوحدات، حيث كان يطرق الابواب داعيا الى الخير ومذكرا الناس بالقيم الايمانية، في صورة عكست قربه من المجتمع وحرصه على خدمة الناس.

وداع في الرمثا وعزاء في عمان

واكد ذوو الشيخ الراحل ان الصلاة عليه ودفنه ستكون اليوم الخميس في مدينة الرمثا بعد صلاة الظهر من المسجد العمري.

كما اعلن عن استقبال العزاء لمدة يومين في ديوان العمارنة، مقابل مسجد مالك بن اوس في منطقة طبربور، بالقرب من مركز زها الثقافي.

وسال محبو الشيخ الراحل الله تعالى ان يتغمده بواسع رحمته، وان يجعل سنوات دعوته وعمله في ميزان حسناته، وان يرفع درجاته في عليين، ويلهم اهله ومحبيه الصبر والسلوان.