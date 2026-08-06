سند محمد الحسينات المناصير .. مبروك التخرج

بسم الله الرحمن الرحيم

"وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ"

من والدك ووالدتك:

إلى سند محمد الحسينات المناصير

ابن المجد، وحامل الراية.

اليوم لا نهنئك على شهادة فحسب

اليوم نؤرخ لبداية عهد.

عهد التخرج من كلية علوم الطيران بكالوريوس في علوم هندسة الطيران بكالوريوس علوم اليكترونيات الطيران B2 . والشهادة الدولية في علوم الطيران EASA

يا بني......

إن الشهادات لا تصنع الرجال، وإنما الرجال هم من يصنعون للشهادات قيمتها.

لقد اجتزت مرحلة التلقي، ودخلت الآن مرحلة العطاء.

نحن لا نراك موظفاً جديداً في قطاع الطيران

بل نراك فكراً ناقداً وعقلاً مدبراً وكفاءة وطنية

فامضِ على بركة الله..... .

ليكن عملك عبادة، وإتقانك رسالة، وتميزك بصمة

نسأل الله أن يجعل علمك حجة لك لا عليك

وأن يجعل هذه الشهادة فاتحة خير، ومفتاح رزق، وسُلّم مجد.

سر فالسماء التي درست علومها تنتظرك

دمت تاج فخر لنا، وذخراً لأمتك

الوالد والوالده .

بقلم:

الدكتور محمد الحسينات المناصير العبادي