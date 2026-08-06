مركز جامعة الزيتونة الأردنية الصحي يعزز خدماته المجانية ويواصل تقديم الرعاية الصحية للمجتمع المحلي

خبرني - يواصل المركز الصحي في جامعة الزيتونة الأردنية أداء رسالته الإنسانية والمجتمعية من خلال تقديم خدمات صحية مجانية ومتكاملة، وسط إقبال متزايد من المراجعين من داخل الجامعة وخارجها، في تأكيد على الثقة المتنامية بجودة الخدمات الطبية التي يقدمها، والتي يشرف عليها فريق من الأطباء والممرضين المؤهلين وفق أعلى معايير الرعاية الصحية.

ويقدم المركز خدماته لطلبة الجامعة وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، إلى جانب سكان المناطق المجاورة، حيث تشمل الخدمات المعاينة الطبية، وتشخيص الحالات المرضية، وتقديم العلاج المناسب، وصرف الأدوية، إضافة إلى متابعة المرضى وتحويل الحالات التي تستدعي رعاية تخصصية إلى المستشفيات والجهات الطبية المعتمدة، بما يضمن استمرارية العلاج وتحقيق أفضل النتائج الصحية.

كما يحرص المركز على توفير الأدوية المجانية لعدد من الأمراض المزمنة، مثل ارتفاع ضغط الدم وتصلب الشرايين، ضمن جهوده الرامية إلى دعم المرضى والتخفيف من الأعباء الصحية والمالية عنهم، وتعزيز جودة الحياة للفئات المستفيدة من خدماته.

وتعكس إحصائيات المركز الصحي حجم النشاط المتنامي الذي يشهده، حيث استقبل خلال شهر تموز الماضي 955 مراجعاً من مختلف الفئات العمرية والجنسيات، توزعوا بين 759 طالباً وطالبة و143 من أعضاء الهيئتين الإدارية والفنية، إضافة إلى عدد من العاملين في الشركات المتعاقدة مع الجامعة. كما جرى تحويل عدد من الحالات إلى اختصاصات طبية خارجية، وإجراء تحويلات إلى قسمي الأشعة والمختبر لاستكمال الفحوصات اللازمة، إلى جانب التعامل مع حالات استدعت الإدخال إلى المستشفى أو تقديم الرعاية الطبية العاجلة للإصابات والجروح المختلفة.

ويؤكد هذا الإقبال المتزايد المكانة التي بات يحتلها المركز الصحي بوصفه أحد النماذج الرائدة في تقديم الرعاية الصحية المجانية والمتكاملة، ويجسد التزام جامعة الزيتونة الأردنية برسالتها الإنسانية ومسؤوليتها المجتمعية، من خلال توفير خدمات صحية عالية الجودة تلبي احتياجات المستفيدين، وتعزز الصحة العامة، وترسخ مفهوم الرعاية الصحية الشاملة والمستدامة داخل الجامعة وفي محيطها المجتمعي، بما ينسجم مع رؤيتها في خدمة الإنسان والمجتمع والارتقاء بجودة الحياة.