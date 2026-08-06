*
الخميس: 06 أغسطس 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

سياحة عجلون تطلق رحلات برنامج أردننا جنة

  • 06 أغسطس 2026
  • 12:03
سياحة عجلون تطلق رحلات برنامج أردننا جنة

خبرني  - انطلقت الخميس، من مديرية سياحة محافظة عجلون رحلات برنامج "أردننا جنة" إلى عدد من الوجهات السياحية والأثرية في مختلف مناطق المملكة، ضمن ترتيبات تنظيمية تراعي معايير السلامة والراحة للمشاركين وبمتابعة من كوادر وزارة السياحة والآثار.

ويأتي تنفيذ الرحلات ضمن البرنامج الذي يضم أكثر من 60 مسارا سياحيا تغطي مختلف محافظات المملكة، بهدف تمكين المواطنين من زيارة واستكشاف المواقع السياحية والأثرية من خلال رحلات مدعومة وخدمات منظمة، بما يسهم في تنشيط السياحة الداخلية ودعم استدامة القطاع السياحي.

ودعت الوزارة المشاركين إلى التواصل عبر الرقم (064603366) لتقديم أي شكاوى أو ملاحظات تتعلق بالرحلات بما يضمن الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

بيان صادر عن اللجنة النقابية للعاملين في شركة البوتاس العربية
بيان صادر عن اللجنة النقابية للعاملين في شركة البوتاس العربية
  • 2026-08-06 11:24
صادرات صناعة عمان تكسر حاجز الــ 4 مليارات دينار في 7 أشهر
صادرات صناعة عمان تكسر حاجز الــ 4 مليارات دينار في 7 أشهر
  • 2026-08-06 11:11
بمقدار 1.1 دينار... ارتفاع الذهب عيار 21 الخميس ليسجل 86.9 دينارا
بمقدار 1.1 دينار... ارتفاع الذهب عيار 21 الخميس ليسجل 86.9 دينارا
  • 2026-08-06 10:46
ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية في الأردن إلى 26.6 مليار دولار لنهاية تموز
ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية في الأردن إلى 26.6 مليار دولار لنهاية تموز
  • 2026-08-06 10:43
هل أصبح الأردن مكتفياً غذائياً؟ وزير الزراعة يكشف أرقاماً لافتة
هل أصبح الأردن مكتفياً غذائياً؟ وزير الزراعة يكشف أرقاماً لافتة
  • 2026-08-06 07:12
33 شركة مرخصة للسفريات الدولية في الأردن
33 شركة مرخصة للسفريات الدولية في الأردن
  • 2026-08-06 01:16