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  • الأردنية تعلن حاجتها لتعيين أعضاء هيئة تدريس والتعاقد مع محاضرين - تفاصيل

الأردنية تعلن حاجتها لتعيين أعضاء هيئة تدريس والتعاقد مع محاضرين - تفاصيل

  • 06 أغسطس 2026
  • 11:59
الأردنية تعلن حاجتها لتعيين أعضاء هيئة تدريس والتعاقد مع محاضرين تفاصيل

خبرني - أعلنت الجامعة الأردنية عن حاجتها إلى تعيين أعضاء هيئة تدريس والتعاقد مع محاضرين متفرغين من حملة الدكتوراه والماجستير على أن يكون المتقدم حاصلاً على جميع شهاداته الجامعية بالدراسة المنتظمة ومن جامعات تعترف بها الجامعة الأردنية.

وتاليا التفاصيل  : 

تعلن الجامعة الأردنية عن حاجتها إلى تعيين أعضاء هيئة التدريس ، والتعاقد مع محاضرين متفرغين من حملة درجة الدكتوراه  أو درجة الماجستير  في الكلية الآداب على أن يكون المتقدم حاصلاً على جميع الشهاداته الجامعية بالدراسة المنتظمة ومن جامعات تعترف بها الجامعة الأردنية.

للاطلاع وتحميل الإعلان انقر هنـــــا

التقدم بطلب الكتروني للتعيين عبر الرابط الآتي التقدم بطلب التعيين

تعلن الجامعة الأردنية عن حاجتها إلى تعيين أعضاء هيئة التدريس ، والتعاقد مع محاضرين متفرغين من حملة درجة الدكتوراه  أو درجة الماجستير  في الكلية التقنية  على أن يكون المتقدم حاصلاً على جميع الشهاداته الجامعية بالدراسة المنتظمة ومن جامعات تعترف بها الجامعة الأردنية.

للاطلاع وتحميل الإعلان .  انقر هنـــــا

التقدم بطلب الكتروني للتعيين عبر الرابط الآتي التقدم بطلب التعيين

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