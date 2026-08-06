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محكمة أردنية توافق على تغيير اسم عائلة تسبب بحرج اجتماعي

  • 06 أغسطس 2026
  • 11:37
محكمة أردنية توافق على تغيير اسم عائلة تسبب بحرج اجتماعي

خبرني - اصدرت محكمة بداية حقوق عمان حكما يقضي بالموافقة على تغيير اسم عائلة مواطنين اردنيين "، بعد ان تقدما بدعوى اكدوا فيها ان الاسم المسجل في القيود الرسمية تسبب لهما بحرج اجتماعي وادبي، وان الاسم المتداول لا يمثل اسم العائلة الحقيقي.

واوضح المدعيان في لائحة الدعوى ان اسم العائلة المسجل في قيودهما ليس الاسم الحقيقي للعائلة، وانما هو لقب قديم ارتبط بأحد الاجداد، بينما الاسم المعروف بين ابناء العشيرة والاقارب هو لقب آخر ، مشيرين الى وجود افراد من العائلة يحملون وثائق رسمية بالاسم المطلوب.

واستندت المحكمة الى شهادات عدد من الاقارب، حيث افاد احد الشهود بان المدعيين من ابناء عمومته، وان اسم عائلتهما الحقيقي هو اسم آخر، مؤكدا انه سبق له ايضا تغيير اسم عائلته القديم الى الجديد.

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