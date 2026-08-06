عمان الاهلية بطلة الجامعات الأردنية في الكراتيه للطلاب ووصيفه البطولة للطالبات .. صور

خبرني - برعاية القائم بأعمال رئيس جامعة عمان الأهلية الأستاذ الدكتور أحمد حمدان وعميد شؤون الطلبة الأستاذ الدكتور مصطفى العطيات ، اختُتمت يوم الثلاثاء الموافق 4-8-2026 بطولة الجامعات الأردنية للكراتيه، التي نظمها الاتحاد الرياضي للجامعات الأردنية بالتعاون مع الاتحاد الأردني للكراتيه، والتي استضافتها جامعة عمان الأهلية على مسرح الأرينا خلال الفترة من 2 إلى 4 آب 2026، بمشاركة 18 جامعة حكومية وخاصة.

وحقق منتخب الجامعة إنجازًا رياضيًا مميزًا، بعد تتويجه بالمركز الأول في منافسات الطلاب، فيما حل منتخب الطالبات في المركز الثاني، في تأكيد جديد على تميّز الجامعة وحضورها القوي في المنافسات الرياضية الجامعية.

وفي منافسات الطلاب، أحرز الطالب محمد فايق الجعفري من كلية الهندسة الميدالية الذهبية في القتال الفردي، كما نال الطالب جهاد كايد العقبي من كلية التمريض الميدالية الذهبية، فيما حصل الطالب وسيم محمود سلامة من كلية تقنية المعلومات على الميدالية الفضية.

وفي منافسات الكاتا الفردي، حقق الطالب فارس محمد العوايشة من كلية العلوم الطبية المساندة الميدالية الذهبية، كما توج فريق القتال الجماعي بالميدالية الذهبية بالعلامة الكاملة، وضم فريق الطلاب كلاً من: محمد فايق الجعفري، وسيم محمود سلامة، وأوس رامي سيف، وإبراهيم خالد كنعان، وزكي محمد أبو قاعود، وعمر عيسى عمر شقرة، وعبدالله محمد حماد.

أما منتخب الطالبات، فقد حقق نتائج مميزة، حيث أحرزت الطالبة روان عبدالمجيد ناصف من كلية العلوم التربوية الميدالية الذهبية في القتال الفردي، فيما حصلت كل من آلاء محفوظ الجمل، وولاء محفوظ الجمل من الكلية ذاتها على الميدالية البرونزية، كما نالت بلسم ناجي السعايدة من كلية تقنية المعلومات الميدالية البرونزية، وحصلت مرام معتز عباس من كلية الدراسات العليا على الميدالية البرونزية.

وفي منافسات الكاتا، أحرزت الطالبة مرح ممدوح الرواشدة من كلية العمارة والتصميم الميدالية الفضية في الكاتا الفردي، كما حصل فريق الكاتا الجماعي المكون من ليما مؤيد حسين حوامدة من كلية الصيدلة ،ويسرا محمد طه من كلية الآداب والعلوم، ومرح ممدوح الرواشدة من كلية العمارة والتصميم على الميدالية الفضية.

ومثّل منتخب الجامعة في منافسات القتال الجماعي للطالبات كلا من: بلسم ناجي السعايدة، وروان عبدالمجيد ناصف، ومرام معتز عباس، ويارا عيسى أبو سمرة.

وفي ختام البطولة، رعى القائم بأعمال رئيس الجامعة مراسم تتويج الفرق الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى، وسط أجواء احتفالية مميزة عكست روح المنافسة الرياضية العالية والتنظيم المتقن للبطولة.

وقد عبّر الحضور عن اعجابهم بمستوى التنظيم الرائع للبطولة من قبل جامعة عمان الأهلية ، ممثلة بعمادة شؤون الطلبة ومجمع الأرينا.

كما جرى تكريم الاتحاد الأردني للكاراتيه ولجنة الحكام، تقديرًا لجهودهم الكبيرة في إدارة وتحكيم النزالات بكل مهنية واحتراف، وإسهامهم في إنجاح البطولة وإظهارها بصورة مشرّفة. وشمل التكريم أيضًا منظّم البطولة عبر منصة SPORT DATA، السيد بشر الفاعوري، تثمينًا لدوره البارز في تنظيم وإدارة مجريات البطولة بكفاءة عالية، وما قدّمه من جهود تقنية وتنظيمية أسهمت في إخراج الحدث بأفضل صورة ممكنة.

ويأتي هذا التكريم تأكيدًا على أهمية تكامل الجهود بين مختلف الجهات المنظمة والداعمة، وحرص الجامعة على تقدير كل من ساهم في إنجاح هذا الحدث الرياضي المميز، بما يعزز من مكانتها الريادية في استضافة وتنظيم الفعاليات الرياضية على مستوى الجامعات الأردنية.

وقد قام رئيس الاتحاد الأردني للكراتيه السيد حسن مسعود بتقديم درع تكريمي للقائم يأعمال رئيس جامعة عمان الأهلية ودرع تقديري تكريماً للأستاذ الدكتور ساري حمدان مستشار الجامعة تقديرا لدعمه الدائم للرياضة الأردنية ولرياضة الكراتيه بشكل خاص.

وتأتي هذه الانجازات المتتالية لجامعة عمان الأهلية في ظل الدعم المتواصل للطلبة الرياضيين الذي تقدمه أسرة الجامعة ممثلة برئيس هيئة المديرين الدكتور ماهر الحوراني والقائم بأعمال رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور احمد حمدان وعميد شؤون الطلبة الأستاذ الدكتور مصطفى العطيات.