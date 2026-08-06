صادرات صناعة عمان تكسر حاجز الــ 4 مليارات دينار في 7 أشهر

خبرني - كسرت صادرات غرفة صناعة عمان بالأشهر السبعة الماضية من العام الحالي، حاجز الــ 4 مليارات دينار، بمؤشر واضح على قوة الصناعة الأردنية وقدرتها على التكييف مع التحديات.

وبحسب التقرير الإحصائي للغرفة، يشير النمو الذي تحقق بهذه الفترة البالغ نسبته 7 بالمئة إلى تنوع المنتجات والرقعة الجغرافية للصادرات ودخولها لأسواق غير تقليدية إفريقية وأوروبية وآسيوية غير عربية.

وأشارت الغرفة، الى ارتفاع صادرات صناعة عمان بالفترة ذاتها إلى 4.506 مليار دينار مقابل 4.212 مليار دينار لنفس الفترة من 2025.

وسجلت مجمل القطاعات الصناعية بنفس الفترة نموا بصادراتها باستثناء قطاعي الصناعات التعدينية والهندسية وتكنولوجيا المعلومات، حيث تراجعا بنسبة 1.9 بالمئة و9.2 بالمئة على التوالي، فيما كان قطاع التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية الأكثر نموا في صادراته بنسبة 44.4 بالمئة، والصناعات الجلدية والمحكيات الأقل نموا بالصادرات وبنسبة 1.1 بالمئة.

ووفقا للمعطيات الإحصائية التي أصدرتها الغرفة، جاءت الهند والولايات المتحدة الأميركية والسعودية والعراق مجتمعة في مقدمة الدول الأكثر استقبالا لصادرات صناعة عمان خلال الفترة ذاتها بقيمة بلغت 2.282 مليار دينار.

وسجلت صادرات صناعة عمان إلى السعودية نموا بنسبة 1.5 بالمئة بلغت 499 مليون دينار مقابل، 491 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي.

وصعدت صادرات الغرفة إلى العراق بنسبة 24.1 بالمئة وصولا لنحو 644 مليون دينار، مقابل 534 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي، ما جعلته أكثر البلدان العربية والأجنبية استقبالا لصادرات صناعة عمان.

وأظهرت المعطيات الإحصائية، ارتفاع صادرات صناعة عمان إلى الشقيقة سوريا، خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الحالي بنسبة 25.1 بالمئة، حيث وصلت لنحو 234 مليون دينار مقابل 186 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

كما سجلت صادرات الغرفة كذلك إلى فلسطين، نموا بلغت نسبته 27.9 بالمئة، حيث وصلت لنحو 121 دينار مقابل 94 مليون دينار للفترة نفسها من 2025.

وسجلت صادرات صناعة عمان بنفس الفترة ارتفاعا للعديد من الدول العربية والأجنبية منها على سبيل المثال، اسبانيا واستراليا والأمارات والبحرين والدنمارك والسودان والصين وألمانيا والمغرب واليونان وانغولا وجنوب أفريقيا، وغيرها الكثير من البلدان.

وحسب التوزيع الجغرافي لصادرات صناعة عمان في الفترة ذاتها، جاءت الدول العربية بالمقدمة بقيمة 2.338 مليار دينار، فالدول الآسيوية غير العربية 1.009 مليار دينار، ودول أميركا الشمالية بقيمة نحو 569 مليون دينار.

وبلغت صادرات صناعة عمان لدول الاتحاد الأوروبي، ما قيمته نحو 303 ملايين دينار ودول أوروبية من غير بلدان الاتحاد 152 مليون دينار والدول الإفريقية 53 مليون دينار ودول أميركا الجنوبية 37 مليون دينار وبلدان أخرى بقيمة نحو 45 مليون دينار.

وسجلت صادرات الغرفة للولايات المتحدة الأميركية بنفس الفترة انخفاضا بنسبة 23.1 بالمئة، حيت بلغت نحو 534 مليون دينار، مقابل 694 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي، كما سجلت الصادرات إلى الهند لنفس الفترة تراجعا بنسبة 13.6 بالمئة، حيث سجلت نحو 605 ملايين دينار مقابل 700 مليون دينار للفترة نفسها من 2025. وتوزعت صادرات الغرفة بالفترة ذاتها على قطاعات الصناعات التعدينية بقيمة 1.010 مليار دينار والكيماوية ومستحضرات التجميل نحو 937 مليون دينار والتموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية 619 مليون دينار، فيما بلغت صادرات قطاعات الصناعات الهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات 574 مليون دينار والعلاجية واللوازم الطبية 454 مليون دينار والجلدية والمحيكات بقيمة 373 مليونا.

وتوزعت بقية صادرات الغرفة على قطاعات صناعات التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية بقيمة 213 مليون دينار والبلاستيكية والمطاطية 194 مليون دينار والإنشائية 118 مليون دينار، والصناعات الخشبية والأثاث بقيمة 14 مليونا.

يذكر أن غرفة صناعة عمان التي تأسست عام 1962 وتضم في عضويتها حاليا 8600 منشأة صناعية، تشغل 159 ألف عامل وعاملة برأسمال يصل الى نحو 5 مليارات دينار.