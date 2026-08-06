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جامعة الزيتونة الأردنية تحصل على الاعتماد الدولي لبرنامج ماجستير التمويل والتكنولوجيا المالية من Institute of Analytics البريطان

  • 06 أغسطس 2026
  • 11:08
جامعة الزيتونة الأردنية تحصل على الاعتماد الدولي لبرنامج ماجستير التمويل والتكنولوجيا المالية من Institute of Analytics البريطان

خبرني  - حصل برنامج ماجستير التمويل والتكنولوجيا المالية في كلية الأعمال بجامعة الزيتونة الأردنية على الاعتماد الدولي من  Institute of Analytics (IoA) في المملكة المتحدة، ليصبح البرنامج ضمن البرامج المعتمدة IoA Recognized Programme، وذلك اعتبارًا من 5 أيار 2026 ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 5 أيار 2029.

ويُعد هذا الاعتماد إنجازًا أكاديميًا يعكس التزام جامعة الزيتونة الأردنية بتطوير برامجها الأكاديمية وفق أفضل المعايير الدولية، وحرصها على مواءمة مخرجاتها التعليمية مع التطورات المتسارعة في مجالات التحليلات، وعلوم البيانات، والتكنولوجيا المالية، بما يسهم في إعداد خريجين يمتلكون الكفاءات والمهارات التي تلبي احتياجات سوق العمل على المستويات المحلي والإقليمي والعالمي.

كما يؤكد الاعتماد جودة البرنامج الأكاديمية وتميزه، ويعزز مكانة كلية الأعمال بوصفها إحدى الكليات الرائدة في تقديم برامج دراسات عليا تواكب التحولات الرقمية والابتكار في القطاع المالي.

ويمنح هذا الاعتماد طلبة البرنامج مجموعة من المزايا النوعية، تشمل إمكانية الانضمام إلى عضوية Institute of Analytics، والاستفادة من الموارد التعليمية المتخصصة، والدورات التدريبية، والندوات العلمية، إلى جانب فرص التواصل مع شبكة دولية من الخبراء والمتخصصين في مجالات التحليلات وعلوم البيانات، الأمر الذي يسهم في تطوير مهاراتهم المهنية ويعزز جاهزيتهم للانخراط في سوق العمل وتحقيق التميز في مسيرتهم الوظيفية.

 

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