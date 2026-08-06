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قسم ذكاء الأعمال في جامعة الزيتونة ينظم ندوة حول تطوير المهارات الرقمية وتعزيز فرص تشغيل الخريجين بالتعاون مع مؤسسة نهر الأردن

  • 06 أغسطس 2026
  • 11:04
قسم ذكاء الأعمال في جامعة الزيتونة ينظم ندوة حول تطوير المهارات الرقمية وتعزيز فرص تشغيل الخريجين بالتعاون مع مؤسسة نهر الأردن

نظّم قسم ذكاء الأعمال في كلية الأعمال بجامعة الزيتونة الأردنية ندوة تعريفية بعنوان "تحسين المهارات الرقمية وفرص التشغيل للشباب في الأردن (LINK)" ، وذلك بالتعاون مع مؤسسة نهر الأردن، وبمشاركة عدد من طلبة القسم والخريجين والطلبة المتوقع تخرجهم، في إطار جهود القسم لتعزيز جاهزية الطلبة لسوق العمل وتنمية مهاراتهم المهنية والرقمية.

وقدّم الندوة السيد محمد مقابلة، ممثل مؤسسة نهر الأردن، ضمن مشروع  LINK الذي تنفذه المؤسسة بالشراكة مع منظمة العمل الدولية في إطار برنامج "آفاق"، حيث استعرض أهداف المشروع وما يوفره من فرص نوعية للشباب لتطوير مهاراتهم الرقمية، بما ينسجم مع المتطلبات المتجددة لسوق العمل، ويسهم في تعزيز فرصهم في الحصول على وظائف بدوام كامل أو الاستفادة من فرص العمل الحر وريادة الأعمال.

وتطرقت الندوة إلى أهمية اكتساب المهارات الرقمية الحديثة بوصفها إحدى الركائز الأساسية لرفع كفاءة الخريجين وتعزيز قدرتهم التنافسية، إلى جانب التعريف بالبرامج التدريبية والمهنية التي يقدمها المشروع، والتي تهدف إلى صقل المهارات العملية، وتمكين الشباب من مواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة واحتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي.

وتأتي هذه الندوة ضمن استراتيجية قسم ذكاء الأعمال في كلية الأعمال الرامية إلى مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، وتعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المحلي والمنظمات المهنية، بما يتيح فرصًا أوسع للتدريب والتأهيل والتشغيل، ويسهم في إعداد خريجين يمتلكون الكفاءات والمهارات اللازمة للنجاح في بيئات العمل الحديثة.

قسم ذكاء الأعمال في جامعة الزيتونة ينظم ندوة حول تطوير المهارات الرقمية وتعزيز فرص تشغيل الخريجين بالتعاون مع مؤسسة نهر الأردن
قسم ذكاء الأعمال في جامعة الزيتونة ينظم ندوة حول تطوير المهارات الرقمية وتعزيز فرص تشغيل الخريجين بالتعاون مع مؤسسة نهر الأردن
قسم ذكاء الأعمال في جامعة الزيتونة ينظم ندوة حول تطوير المهارات الرقمية وتعزيز فرص تشغيل الخريجين بالتعاون مع مؤسسة نهر الأردن
قسم ذكاء الأعمال في جامعة الزيتونة ينظم ندوة حول تطوير المهارات الرقمية وتعزيز فرص تشغيل الخريجين بالتعاون مع مؤسسة نهر الأردن

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