جامعة الزيتونة الأردنية تستضيف جلسة معرفية حول توظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم بالتعاون مع مؤسسة ولي العهد

خبرني - في إطار رؤيتها الاستشرافية الهادفة إلى مواكبة التحولات التقنية وتعزيز التحول الرقمي في التعليم العالي، استضافت جامعة الزيتونة الأردنية، بالتعاون مع مؤسسة ولي العهد، جلسة معرفية متخصصة بعنوان "استخدامات الذكاء الاصطناعي في التعليم والتعلّم"، قدمتها مستشارة الابتكار وتطبيقات الذكاء الاصطناعي ومؤسسة مبادرة منتدى أثر العالمي الدكتورة بيان عرار، بحضور ممثلة مؤسسة ولي العهد الأستاذة سما القطاونة، ومدير مركز الريادة والابتكار الدكتور بلال الوادي، ونخبة من أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية وطلبة الجامعة.

وتناولت الجلسة أبرز التحولات التي أحدثتها تقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاع التعليم، مستعرضةً أحدث التطبيقات التي تسهم في تطوير أساليب التدريس، وتصميم تجارب تعليمية أكثر تفاعلاً وتخصيصًا، ورفع كفاءة العملية التعليمية وتحسين جودة مخرجاتها، إلى جانب مناقشة الأبعاد الأخلاقية والمهنية للاستخدام المسؤول والآمن للذكاء الاصطناعي في المؤسسات الأكاديمية.

وأكدت الدكتورة بيان عرار أن الذكاء الاصطناعي يمثل تحولًا جوهريًا في منظومة التعليم، مشيرةً إلى أن القيمة الحقيقية لهذه التقنيات لا تكمن في امتلاكها، وإنما في القدرة على توظيفها بوعي وكفاءة لإحداث أثر إيجابي في التعليم والتعلّم. وأضافت أن تمكين الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية من مهارات الذكاء الاصطناعي أصبح ضرورة استراتيجية لبناء منظومة تعليمية قادرة على مواكبة المتغيرات العالمية، مؤكدةً أن هذه التقنيات تعزز دور المعلم في الإبداع والتوجيه وصناعة المعرفة، ولا تحل محله.

من جانبه، أكد مدير مركز الريادة والابتكار في جامعة الزيتونة الأردنية الدكتور بلال الوادي أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد أداة تقنية داعمة، بل أصبح ركيزة استراتيجية تعيد تشكيل مستقبل التعليم وأدوار مؤسساته، مشيرًا إلى أن الجامعات التي تستثمر في بناء القدرات الرقمية وترسيخ ثقافة الابتكار هي الأقدر على إعداد خريجين يمتلكون مهارات المستقبل ويقودون التحولات التنموية.

وأضاف الدكتور الوادي" في جامعة الزيتونة الأردنية، نؤمن بأن مستقبل التعليم لا يُبنى باستهلاك التكنولوجيا، وإنما بحسن توظيفها لإطلاق الطاقات البشرية، وصناعة المعرفة، وتحويل الأفكار إلى حلول مبتكرة وقيمة مستدامة. ومن هنا، تمثل شراكتنا مع مؤسسة ولي العهد نموذجًا وطنيًا فاعلًا في تمكين الشباب وإعدادهم لاقتصاد المستقبل ."

وتأتي هذه الجلسة امتدادًا لحرص جامعة الزيتونة الأردنية على توسيع شراكاتها الوطنية النوعية، وتعزيز مكانتها بوصفها صرحًا أكاديميًا يحتضن المعرفة والابتكار، ويعمل على تمكين طلبته وأعضاء هيئته التدريسية من أدوات العصر ومهارات المستقبل، بما ينسجم مع رؤية الجامعة ومسارات التحديث والتحول الرقمي في المملكة.