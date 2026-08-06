جامعة الزيتونة الأردنية تشارك في ماستر كلاس حول الملكية الفكرية لرواد الأعمال في القطاع الصحي والدوائي

شاركت جامعة الزيتونة الأردنية في الماستر كلاس الاستراتيجي المتخصص بعنوان "الأصول الحيوية: الملكية الفكرية لرواد الأعمال في القطاع الصحي والدوائي"، الذي نظمه منتدى أثر العالمي، إحدى المبادرات الشبابية الموطنة في وزارة الشباب، واستضافته منصة زين للإبداع (ZINC) في مجمع الحسين للأعمال، بمشاركة طلبة من كليات الصيدلة والتمريض والعلوم الطبية التطبيقية، في إطار حرص الجامعة على تنمية ثقافة الابتكار وريادة الأعمال وتعزيز وعي طلبتها بأهمية حماية الملكية الفكرية.

ورعت فعاليات اللقاء، مندوبةً عن معالي وزير الشباب، مديرة مديرية المبادرات الشبابية والعمل التطوعي في الوزارة الأستاذة ولاء العتوم، بحضور نائبة الرئيس للملكية الفكرية والشؤون العالمية والطبية في شركة أدوية الحكمة الأستاذة هبة زعرور، ومدير مركز الريادة والابتكار في جامعة الزيتونة الأردنية الدكتور بلال الوادي، إلى جانب نخبة من المختصين والمهتمين والمبتكرين في القطاعين الصحي والدوائي.

وأكدت العتوم، في كلمتها، أن تمكين الشباب من أدوات حماية المعرفة والابتكار يشكل ركيزة أساسية لبناء اقتصاد وطني قائم على الإبداع والقيمة المضافة، مشيرة إلى أن وزارة الشباب تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم المبادرات النوعية التي تفتح أمام الشباب آفاقًا جديدة للتعلم والابتكار وريادة الأعمال. وأضافت أن الملكية الفكرية تمثل الجسر الذي ينقل الأفكار المبتكرة من مرحلة الإبداع إلى الاستثمار والتأثير الاقتصادي والمجتمعي، مؤكدة أهمية تكامل الأدوار بين المؤسسات الحكومية والجامعات والقطاع الخاص في توفير بيئة داعمة للمبتكرين.

من جانبها، استعرضت الأستاذة هبة زعرور الأهمية الاستراتيجية للملكية الفكرية في الصناعات الصحية والدوائية، موضحةً دورها في حماية مخرجات البحث العلمي والتطوير وتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات والمبتكرين. وأشارت إلى أن الابتكار لا يكتمل بمجرد الوصول إلى فكرة أو اكتشاف علمي، وإنما يحتاج إلى منظومة متكاملة من الحماية القانونية والتجارية التي تمنحه قيمة مضافة وفرصة حقيقية للنمو والوصول إلى الأسواق المحلية والعالمية.

كما أكدت أن براءات الاختراع والعلامات التجارية وسائر أصول الملكية الفكرية أصبحت اليوم أدوات استراتيجية تدعم الاستثمار، وتحافظ على القيمة العلمية للابتكارات، وتسهم في تحويل نتائج الأبحاث والمشروعات الريادية إلى منتجات وخدمات ذات أثر اقتصادي مستدام.

بدوره، أكد مدير مركز الريادة والابتكار في جامعة الزيتونة الأردنية الدكتور بلال الوادي أن الملكية الفكرية تمثل أحد أهم مرتكزات الاقتصاد القائم على المعرفة، وأن الابتكار الذي لا يحظى بالحماية المناسبة يفقد جانبًا كبيرًا من قيمته العلمية والاقتصادية. وأوضح أن دور الجامعات لم يعد يقتصر على إعداد الكفاءات العلمية، بل يمتد إلى تمكين الطلبة من تحويل المعرفة إلى أصول فكرية، والأبحاث إلى ابتكارات، ومشروعات التخرج إلى شركات ناشئة تسهم في خلق فرص العمل وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن نشر ثقافة الملكية الفكرية بين طلبة التخصصات الصحية يعد استثمارًا في مستقبل الصناعات الطبية والدوائية في الأردن.

وتضمن الماستر كلاس عرضًا لعدد من دراسات الحالة الواقعية التي أبرزت أهمية حماية الابتكارات في القطاع الصحي والدوائي، إضافة إلى مسابقة تفاعلية مكّنت المشاركين من تطبيق المفاهيم المطروحة عمليًا، والتعرف إلى آليات التعامل مع براءات الاختراع والعلامات التجارية، وتحويل الأفكار البحثية ومشروعات التخرج إلى أصول فكرية قابلة للحماية والاستثمار.

وتأتي مشاركة جامعة الزيتونة الأردنية في هذا الحدث ضمن جهودها المستمرة لتعزيز البيئة الداعمة للابتكار وريادة الأعمال، وربط المعرفة الأكاديمية بالتطبيق العملي، وتمكين طلبتها من اكتساب المهارات اللازمة لتطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشروعات مبتكرة تسهم في خدمة المجتمع ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة.