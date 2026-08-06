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مذكرة نيابية تطالب بإنصاف خريجي العلوم الجمركية والضريبية وفتح شواغر للتعيين

  • 06 أغسطس 2026
  • 10:56
مذكرة نيابية تطالب بإنصاف خريجي العلوم الجمركية والضريبية وفتح شواغر للتعيين

خبرني - وجّه رئيس لجنة الشؤون الخارجية النيابية، النائب المهندس هيثم الزيادين، مذكرة إلى رئيس الوزراء، طالب فيها بإنصاف خريجي تخصص العلوم الجمركية والضريبية وفتح شواغر وظيفية لهم في المؤسسات الحكومية ذات العلاقة.

وأشار الزيادين في مذكرته إلى أن عدد خريجي هذا التخصص تجاوز 3000 خريج وخريجة، يعانون منذ سنوات من شح فرص العمل وغياب الشواغر الوظيفية، رغم حاجة عدد من المؤسسات الحكومية إلى الكفاءات المتخصصة في هذا المجال.

وأكد أن تخصص العلوم الجمركية والضريبية يعد من التخصصات النوعية التي تلبي احتياجات مؤسسات الدولة، وعلى رأسها دائرة الجمارك العامة، ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، والجهات الرقابية والمالية، داعياً إلى إعادة النظر في واقع التعيينات وفتح شواغر تتناسب مع مؤهلات الخريجين، بما يضمن الاستفادة من خبراتهم العلمية والحد من البطالة.

وطالب الزيادين بـفتح شواغر وظيفية لخريجي التخصص في المؤسسات الحكومية ذات العلاقة، وإعطائهم الأولوية في التعيينات المستقبلية وفق الاحتياجات الفعلية، إلى جانب دراسة أوضاع الخريجين العاطلين عن العمل ووضع خطة لاستيعابهم على مراحل، بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص.

وأعرب عن أمله في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنصاف هذه الفئة، وتمكينها من خدمة الوطن والاستفادة من مؤهلاتها العلمية.

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