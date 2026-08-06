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  • بمقدار 1.1 دينار... ارتفاع الذهب عيار 21 الخميس ليسجل 86.9 دينارا

بمقدار 1.1 دينار... ارتفاع الذهب عيار 21 الخميس ليسجل 86.9 دينارا

  • 06 أغسطس 2026
  • 10:46
بمقدار 11 دينار ارتفاع الذهب عيار 21 الخميس ليسجل 869 دينارا

خبرني - ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية، صباح الخميس، مقارنة بتسعيرة الأربعاء، إذ بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21، الأكثر طلبًا في السوق، 86.9 دينارا لغايات البيع من محالّ الصاغة، مقابل 82.8 دينارا لجهة الشراء، بزيادة بلغت 1.1 دينار للغرام الواحد مقارنة بأسعار الأربعاء.

وبحسب التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محالّ تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، كان سعر بيع غرام الذهب من عيار 21 قد سجل صباح الأربعاء 85.8 دينارا، فيما بلغ سعر الشراء 81.8 دينارا.

كما ارتفع سعر بيع غرام الذهب من عيار 24 إلى 99.7 دينارا الخميس، مقارنة مع 98.5 دينارا الأربعاء، فيما صعد سعر بيع غرام الذهب من عيار 18 إلى 76.8 دينارا مقابل 75.9 دينارا في تسعيرة اليوم السابق.

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