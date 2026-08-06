الأردن.. وفيات الخميس 6-8-2026

خبرني - (وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ۝ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ)

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ننشر أسماء من وافتهم المنيّة في الأردن اليوم الخميس 6-8-2026 ، سائلين الله أن يتغمدهم بواسع رحمته.

محمد تيسير أحمد الطوبل

ياسر الزعبي

أديب عساف

ظاهر عايد عودة الرحامنة

السفير مالك الطوال

غدير يوسف المكاحلة

الحاجة مفيدة صالح موسى العبداللات

أمنة حسين عتمة

أيسر جمال

إحسان مصباح عبدالفتاح الناصر

اديب أحمد عساف الحصان

بديعة خالد علي الشياب

تمام عبدالقادر موسى الظواهره

جهاد محمد مخادمة

حورية ظاهر العوض

خالد محمد حمدالله

رويدة ابراهيم حمدان

زهية ذيب السده

سميح يعقوب بديوي قاقيش

شهاب احمد كريشان

طه سليمان أبو قويدر

ظاهر عايد عوده الرحامنة

عادل بدر المسلم

عبدالرحيم يوسف

عبدالله الخباص

علي عبدالمجيد القطاونة

عماد عيسى جريس الربضي

عمر علي عثمان

عمر عبدالخليل قزحة

عوض محمد السواعير العجارمه

غسان فرح نصار خلف

فؤاد موسى الفضيل العتوم

فيصل حسين أبو مرعب البشتاوي

كريم مروان الطويل

مارسيل حنا أنطون تانجو

محمد مصلح القادري

محمد جميل زهران

مريم خلف صمادي

موسى ابراهيم يوسف دبابنة

موفق محمد عرابي

نبيل محمد عودة حرب

يحيى محمود مجلي

يوسف احمد الدغيمات

يوسف أحمد الهدهد