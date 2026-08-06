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الجيش يعلن فتح باب التجنيد لحملة الحقوق.. تفاصيل وشروط التقديم

  • 06 أغسطس 2026
  • 09:13
الجيش يعلن فتح باب التجنيد لحملة الحقوق تفاصيل وشروط التقديم

خبرني - اعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية – مركز شؤون الافراد، عن حاجتها لتجنيد عدد من الذكور والاناث بالصبغة العسكرية، من حملة الشهادة الجامعية الاولى "البكالوريوس" في تخصص الحقوق او القانون كحد ادنى، وذلك للعمل لحساب مديرية القضاء العسكري.
التجنيد يشمل الذكور والاناث

واوضحت ان باب التجنيد يستهدف حملة درجة البكالوريوس في الحقوق او القانون، ضمن احتياجات مديرية القضاء العسكري، وفقا للشروط والاجراءات التي تحددها القوات المسلحة.

واكدت ان الاعلان ياتي في اطار استكمال احتياجات مديرية القضاء العسكري من الكفاءات المؤهلة، من خلال استقطاب المتقدمين المستوفين لشروط التجنيد المعتمدة.

 

الجيش يعلن فتح باب التجنيد لحملة الحقوق.. تفاصيل وشروط التقديم
الجيش يعلن فتح باب التجنيد لحملة الحقوق.. تفاصيل وشروط التقديم

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