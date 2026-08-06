طهبوب من الأغوار: استملاك 3500 دونم يهدد الأمن الغذائي في الأردن

خبرني - وجهت النائبة ديمة طهبوب رسالة من غور الصافي وغور فيفا، حذرت فيها من تداعيات استملاك نحو 3500 دونم من الأراضي الزراعية، معتبرة أن القضية تتجاوز حقوق المزارعين لتطال الأمن الغذائي في المملكة.

وقالت طهبوب، خلال زيارة للمنطقة عقب إقرار قانون الملكية العقارية، إن الأراضي جرى استملاكها في تشرين الثاني/نوفمبر 2025 دون موافقة أصحابها أو تعويضهم، مؤكدة أن غالبية المزارعين يطالبون باستعادة أراضيهم بدلاً من الحصول على تعويضات مالية.

وأضافت أن الحفاظ على هذه الأراضي الزراعية ضرورة وطنية، مشيرة إلى أن استملاكها يعني خسارة إنتاج آلاف الأطنان من الخضروات سنوياً، إلى جانب انعكاسات سلبية على قطاع الثروة الحيوانية نتيجة انخفاض مصادر الأعلاف المحلية وارتفاع تكاليف الإنتاج.

وأكدت أن خسارة الأراضي الزراعية ستؤدي إلى زيادة الاعتماد على الاستيراد، وارتفاع أسعار المنتجات الزراعية والحيوانية، وإضعاف منظومة الأمن الغذائي والسيادة الغذائية في المملكة.

وأعلنت طهبوب أنها ستعقد خلال الأسبوع المقبل اجتماعات مع الحكومة والجهات صاحبة القرار، بهدف التوصل إلى حل يحفظ الأراضي الزراعية وحقوق أصحابها، مؤكدة أن الحفاظ على الزراعة يمثل ركناً أساسياً من أركان استقلال الأردن وأمنه الغذائي.