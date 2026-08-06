الأردن... تعديلات جديدة مرتقبة على قانون الإدارة المحلية

خبرني - كشف عضو اللجنة الإدارية النيابية، النائب وسام الربيحات، أن اللجنة ستنهي، غداً، دراسة مشروع قانون البلديات والإدارة المحلية، تمهيداً لرفعه إلى مجلس النواب لمناقشته تحت القبة.

وقال الربيحات إن اللجنة توصلت إلى توافق على عدد من التعديلات بعد مناقشات موسعة مع الجهات المعنية، أبرزها الإبقاء على الانتخاب المباشر لمجالس المحافظات (اللامركزية)، مع تخفيض عدد أعضائها بهدف تعزيز كفاءة عملها.

وأوضح أن التعديلات تضمنت اشتراط حصول المترشح لرئاسة البلديات الكبرى على مؤهل جامعي، إلى جانب رفع الحد الأدنى لسن الترشح من 22 عاماً إلى 25 عاماً، بما يضمن قدراً أكبر من الخبرة والجاهزية.

وأضاف أن اللجنة ناقشت أيضاً تنظيم صلاحيات المدير التنفيذي في البلديات، حيث تم التوافق على حماية صلاحيات رئيس البلدية ومنع تجاوزها، على أن يتم تعيين المدير التنفيذي من خلال إعلان عام ووفق نظام الموارد البشرية، بما يضمن الشفافية في الاختيار.

وأشار الربيحات إلى أن التعديلات شملت كذلك تخصيص نسبة 25% لتمثيل الكوتا في المجالس البلدية، مؤكداً أن مشروع القانون سيُرفع إلى مجلس النواب بعد استكمال دراسته، تمهيداً لاستكمال مراحله الدستورية.