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رسمياً.. مقتل جنديين إسرائيليين في جنوب لبنان

  • 06 أغسطس 2026
  • 07:57
رسمياً مقتل جنديين إسرائيليين في جنوب لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي الخميس مقتل جنديين في جنوب لبنان، وإصابة أربعة آخرين بجروح خطيرة في الواقعة نفسها.

وأفاد الجيش عن مقتل الجنديين في قوات الاحتياط الأربعاء في معارك في جنوب لبنان، مسجلا أولى خسائره منذ 28 حزيران/يونيو، بحسب موقعه الإلكتروني.

وكان الجيش أعلن الأربعاء استئناف غاراته على جنوب لبنان غداة انطلاق المحادثات في روما من أجل التوصل إلى وقف القتال، محمّلا حزب الله مسؤولية انتهاك وقف إطلاق النار.

وجاءت الضربات بعد إنذار إسرائيلي كان الأول من نوعه من أسابيع، بإخلاء قرية المنصوري.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية باستشهاد شخص وإصابة 11 آخرين في غارة إسرائيلية منفصلة استهدفت مقبرة في جنوب لبنان.

وتقع المنصوري على بعد نحو تسعة كيلومترات جنوب مدينة صور، ونحو عشرة كيلومترات شمال الحدود مع إسرائيل، وتعرضت خلال الأسابيع الأخيرة لغارات إسرائيلية وقصف مدفعي مرات عدة، رغم سريان وقف إطلاق النار منذ حزيران/يونيو.

وكانت بلدية المنصوري أبلغت السكان في 22 حزيران/يونيو بإمكان العودة إلى القرية، لكنها طلبت منهم تجنب الجزء الواقع ضمن ما تسميه إسرائيل "المنطقة الأمنية" في جنوب لبنان.

وتشير "المنطقة الأمنية" إلى شريط يمتد لنحو عشرة كيلومترات داخل جنوب لبنان تحتله القوات الإسرائيلية وتنفذ فيه عمليات نسف كبيرة.

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