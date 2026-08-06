الأردن.. تراجع تأثير الكتلة الهوائية الحارة

خبرني - يتراجع الخميس، تأثير الكتلة الهوائية الحارة عن المملكة، حيث تنخفض درجات الحرارة قليلاً، ويكون الطقس صيفيًا عاديًا في أغلب المناطق، وحارًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 34- 21 درجات مئوية، وفي غرب عمان 32- 19، وفي المرتفعات الشمالية 32- 18، وفي مرتفعات الشراة 31 - 15 ، وفي مناطق البادية 39- 20، وفي مناطق السهول 34 - 17، وفي الأغوار الشمالية 38 - 22 ، وفي الأغوار الجنوبية 40 - 27 ، وفي البحر الميت 39 - 26 ، وفي خليج العقبة 40 - 27 درجة مئوية.

بحسب تقرير ادارة الأرصاد الجوية، يكون الطقس الجمعة، صيفيًا عاديًا في أغلب المناطق، وحارًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ويبقى الطقس يومي السبت والأحد، صيفيًا عاديًا في أغلب المناطق، وحارًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.