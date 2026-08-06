الأردن.. أسعار كتب المرحلة الثانوية للعام الدراسي 2026-2027

خبرني - أعلنت الجهات المختصة أسعار الكتب المدرسية المعتمدة لطلبة المرحلة الثانوية للعام الدراسي 2026-2027، وذلك في إطار الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد.

وتشمل القائمة أسعار الكتب المقررة لطلبة الصفين الحادي عشر والثاني عشر بمختلف الفروع الأكاديمية والمهنية، بهدف تمكين الطلبة وأولياء الأمور من الاستعداد المبكر وشراء الكتب وفق الأسعار الرسمية المعتمدة.

ودعت الجهات المعنية الطلبة وأولياء الأمور إلى الاطلاع على القائمة الرسمية لأسعار الكتب، والتأكد من شرائها من الجهات المعتمدة، استعداداً لانطلاق الدراسة خلال العام الدراسي الجديد.