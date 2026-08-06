تطورات ملف تعويضات مستملكي أراضي سكة الحديد بالصريح والحصن

خبرني - كشف النائب باسم الروابدة عن مستجدات تتعلق بملف الأراضي التي سبق استملاكها لصالح مشروع سكة الحديد في منطقتي الصريح والحصن، مؤكداً أن أصحاب الأراضي التي لم تُستكمل إجراءات استملاكها حتى الآن لن يخضعوا لأحكام قانون الملكية العقارية الجديد.

وقال الروابدة إن وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري ووزير الشؤون البرلمانية المحامي عبد المنعم العودات أكدا، خلال لقاء جمعهما به، أن هذه الأراضي ستُعامل وفق الإجراءات القانونية التي كانت نافذة عند بدء الاستملاك.

وأوضح أن التعويضات ستُصرف عن كامل المساحات المستملكة، ولن يُطبق عليها اقتطاع الربع القانوني المستحدث ضمن مشروع قانون الملكية العقارية، مشيراً إلى أن أصحاب الأراضي سيحصلون على كامل قيمة أراضيهم وفق السعر الإداري المعتمد.

وأضاف أن هذه التوضيحات تأتي لطمأنة مالكي الأراضي المرتبطة بمشروع سكة الحديد، وإنهاء حالة القلق التي رافقت التعديلات التشريعية الأخيرة، مؤكداً أن معالجة هذا الملف ستتم وفق القوانين السابقة بما يضمن حقوق أصحاب الاستملاكات القديمة.

وأشار إلى أن هذه التأكيدات تأتي استجابة لمطالبات المواطنين بحسم مصير الأراضي التي لم تُستكمل معاملات استملاكها، وضمان حصول أصحابها على التعويضات المستحقة وفق التشريعات السارية عند بدء إجراءات الاستملاك.