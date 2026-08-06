هل أصبح الأردن مكتفياً غذائياً؟ وزير الزراعة يكشف أرقاماً لافتة

خبرني - كشف وزير الزراعة صائب الخريسات عن وصول نسبة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية في المملكة الى 62%، مؤكدا ان القطاع الزراعي يشهد وفرة في عدد من المنتجات الاساسية التي يعتمد عليها المستهلك الاردني.

وقال الخريسات إن الاردن يحقق انتاجا جيدا في العديد من اصناف الخضار والفواكه، مبينا ان بعض المحاصيل الزراعية تجاوزت فيها نسبة الاكتفاء الذاتي حاجز 120%، ما يعني وجود كميات فائضة عن حاجة السوق المحلي في بعض المنتجات.

واوضح الوزير ان وفرة الانتاج الزراعي تعد مؤشرا على قدرة القطاع على تلبية جزء كبير من احتياجات السوق، مشيرا الى ان الوزارة تتابع بشكل مستمر حركة الانتاج والكميات المتوفرة لضمان استقرار الاسواق.

وبين الخريسات ان المملكة تشهد ايضا فائضا في انتاج الدواجن وبيض المائدة، اضافة الى توفر مختلف السلع الاساسية التي يحتاجها المواطنون، مؤكدا ان الوزارة تراقب واقع الاسواق بصورة مستمرة.

واشار الى ان وزارة الزراعة تعتمد الية مرنة في التعامل مع تغيرات العرض والطلب، حيث تعمل على فتح باب التصدير عند وجود فائض في بعض المنتجات الزراعية، بهدف دعم المزارعين والاستفادة من الكميات الزائدة عن حاجة السوق المحلي.

وفي المقابل، اوضح ان الوزارة تتخذ اجراءات مختلفة عند حدوث اي نقص في سلعة معينة، من خلال زيادة المخزون المتوفر والعمل على تنظيم عمليات التصدير بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين والمحافظة على استقرار الاسعار.

واكد الخريسات ان متابعة الاسواق والانتاج المحلي تعد من الاولويات لضمان التوازن بين مصلحة المنتج والمستهلك، مشيرا الى ان القرارات المتعلقة بالتصدير او زيادة المخزون يتم اتخاذها بناء على حجم الانتاج وحاجة السوق.

وتاتي هذه الاجراءات في ظل جهود رسمية لتعزيز الامن الغذائي في المملكة، ورفع قدرة القطاع الزراعي على توفير المنتجات الاساسية وتقليل الاعتماد على الاسواق الخارجية في عدد من الاصناف.

ويواصل القطاع الزراعي الاردني لعب دور مهم في توفير الغذاء للسوق المحلي، الى جانب دعم الصادرات الزراعية في الفترات التي تشهد وفرة بالانتاج.