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رعب في مدينة الشرق بالزرقاء.. الكلاب الضالة تحاصر الأحياء ومحيط المدارس

  • 06 أغسطس 2026
  • 07:09
رعب في مدينة الشرق بالزرقاء الكلاب الضالة تحاصر الأحياء ومحيط المدارس

خبرني - تتصاعد شكاوى أهالي مدينة الشرق في محافظة الزرقاء من الانتشار الكثيف للكلاب الضالة في الأحياء السكنية ومحيط المدارس، وسط اتهامات للجهات المسؤولة في الزرقاء بالتقاعس عن معالجة المشكلة رغم تكرار المناشدات والتحذيرات.

وقال مواطنون إن أعداد الكلاب الضالة باتت كبيرة جداً، وتنتشر بصورة لافتة في الشوارع وبين المنازل، فيما تتجمع المئات منها قرب مدرسة صفد الجديدة للإناث، ما يثير مخاوف جدية على سلامة الطالبات والأطفال مع اقتراب بدء العام الدراسي.

وأكد الأهالي أن الأطفال أصبحوا يخشون الخروج من منازلهم أو السير في الطرق المؤدية إلى المدارس، محذرين من أن استمرار الوضع على حاله قد يؤدي إلى حوادث خطرة، خصوصاً في ساعات الصباح الباكر والمساء.

وطالب السكان الجهات المسؤولة بالزرقاء والجهات المختصة بتحرك فوري وحازم، ووضع خطة عاجلة للحد من انتشار الكلاب الضالة وتأمين محيط المدارس والأحياء السكنية، مؤكدين أن تجاهل المشكلة لم يعد مقبولاً، وأن سلامة المواطنين والطلبة لا تحتمل مزيداً من التأخير.

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