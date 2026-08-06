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عقوبات مالية على الفيصلي والحسين إربد!

  • 06 أغسطس 2026
  • 06:58
عقوبات مالية على الفيصلي والحسين إربد

خبرني - أصدرت لجنة أوضاع اللاعبين في اتحاد كرة القدم، قرارات تضمنت إلزام عدد من أندية المحترفين بتسديد مستحقات مالية لعدد من المدربين. وقررت اللجنة إلزام نادي الحسين إربد بدفع مبلغ 4500 دينار للاعب محمد أبو عرقوب، كما ألزمت النادي الفيصلي بدفع 18900 دينار للمدرب أحمد هايل، و3500 دينار للاعب أدهم الرفاعي، و3400 دينار للاعب عارف الحاج. كما ألزمت اللجنة نادي الرمثا بدفع مبلغ 9 آلاف دينار للاعب خالد أبو عاقولة، فيما ألزمت نادي العربي بدفع مبلغ (1800) دينار للاعب أحمد الملكاوي، و(2800) دينار للاعب ليث الجمل. كما قررت اللجنة إلزام نادي البقعة بدفع مبلغ (2000) دينار للاعب خلدون الخزامي، فيما ألزمت نادي شباب الأردن بدفع مبلغ (10600) دينار للمدرب رائد عساف، و(4995) دينارا للاعب أحمد طنوس.

 

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