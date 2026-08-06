مدير أمن السويداء: إسرائيل تمول قوات حكمت الهجري لتأجيج الوضع

خبرني - قال مدير أمن السويداء سليمان عبد الباقي، اليوم الأربعاء، إن رجل الدين الدرزي حكمت الهجري لا يحظى بأي شعبية داخل المحافظة، مشيرا إلى أن إسرائيل تقدم دعما لقوات مرتبطة به بهدف تأجيج الأوضاع في السويداء.

وأضاف لـ"العربية/الحدث"، أن إسرائيل تدعم بعض "العصابات" في المحافظة، بهدف زيادة التوتر وخلق حالة من عدم الاستقرار.

يأتي ذلك في وقت تشهد فيه محافظة السويداء حالة من التوتر بين "حركة رجال الكرامة" وقوات تابعة لحكمت الهجري، على خلفية تصاعد الخلافات بين الطرفين خلال الفترة الأخيرة.

وشهدت مدينة السويداء خلال الأيام الماضية انتشارا عسكريا لعناصر من "حركة رجال الكرامة"، في ظل حالة الاحتقان الأمني التي تعيشها المحافظة، والتي شهدت مؤخرا سلسلة من حوادث الاغتيال وعمليات الخطف.

وكان آخر هذه الحوادث اختفاء الناشط سيف حاتم، أمس الاثنين، وهو ناشط يتنقل بين محافظة السويداء ومدينة جرمانا بريف دمشق، وسبق أن وجّه انتقادات عبر حسابه على منصة "فيسبوك" للأوضاع الأمنية والمعيشية في المحافظة.

وقالت مصادر محلية في السويداء إن حاتم كان قد استُدعي في وقت سابق إلى المكتب الأمني التابع لقوات الهجري، قبل أن يُفرج عنه، ثم اختُطف لاحقا في ظروف غامضة، ما تسبب بتصاعد التوتر الأمني داخل المدينة.

كما كان فادي بدرية وهو أحد الوجوه الاجتماعية البارزة في محافظة السويداء والتابعة سابقاً للهجري، أعلن في مشهد مصور قبل يومين تعرضه لمحاولات اغتيال.

ورغم أن بدرية لم يعلن صراحة عن الجهات التي تقف خلف محاولات اغتياله، إلا أنها جاءت عقب خلاف وقع بينه وبين مقربين من المكتب الأمني في ما يُعرف ب"الحرس الوطني" التابع لحكمت الهجري على خلفية استيلاء الأخير على منزل يعود لعائلة في مدينة السويداء.

وكان بدرية ظهر في تسجيل مصور، عقب تدخله لاستعادة المنزل من فصيل تابع لقوات الهجري، مؤكدا أن "كل من يسير على نهج بشار الأسد سيسقط مثلما سقط نظامه".