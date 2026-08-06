ساويرس يدافع عن محمد صلاح

خبرني - دافع رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس عن اختيار محمد صلاح، نجم وقائد منتخب مصر لكرة القدم، بعد انتقاله إلى الدوري التركي عبر ناديه الجديد طرابزون سبورت.

وانتقد ساويرس، تصريحات الأمريكي مالك نادي الخلود السعودي بن هاربورغ، التي قال فيها إن صلاح "اختار الدوري الذي يناسبه" بداعي أنه ذاهب "للتقاعد"، واعتبر رجل الأعمال المصري أن هذا التعليق "غير موفق".

وكتب ساويرس على حسابه بمنصة "إكس"، الأربعاء: "تعليق غير موفق، محمد صلاح أيقونة مصرية وفخر لأي ناد ولسه بدري على التقاعد، وإن شاء الله قبل ما يتقاعد ناخده عندنا".

وجاء هذا التعليق بعدما كتب بن هاربورغ على حسابه بمنصة "إكس": "تعليقا على انتقال صلاح إلى طرابزون سبور التركي: "لقد ذهب إلى الدوري الذي يناسبه، الدوري السعودي ليس المكان الذي تذهب إليه لقضاء عطلة التقاعد".

ولقي تعليق هاربورغ، هجوما حادا عبر حساب ساويرس، حيث هاجمه المعلقون واعتبروا تصريحاته "مجاملة" في غير محلها.

وكتب أحد المعلقين: "لا مجال للرد يا بشمهندس، أداء صلاح هو الرد، أما يثبت كلامك أو يأكد تصريحه".

وذكر آخر: "وهو ساب أندية أمريكا كلها وراح اشترى الخلود، لازم يسوق لدوريه، رجل أعمال بقى".

وتوقف مدونون عند ما ذكره ساويرس، بقوله "إن شاء الله قبل ما يتقاعد ناخده عندنا"، وتساءل أحد المعلقين: "عندنا فين يا بشمهندس؟"، فيما كتب آخر: "تقصد قبل التقاعد يروح أستون فيلا يا بشمهندس؟"، في إشارة إلى امتلاك رجل الأعمال المصري ساميح ساويرس، شقيق نجيب، للنادي الإنجليزي.