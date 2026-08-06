علاء مبارك يشن هجوما حادا على إيران

خبرني - شن علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الراحل، هجوما حادا على إيران، على خلفية الهجوم الذي استهدف ميناء دمياط، معتبرا أن سياسات طهران وتدخلاتها الإقليمية تمثل تهديدا لعدد من دول المنطقة.

وفي تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس"، اقتبس علاء مبارك مقولة منسوبة إلى الخليفة عمر بن الخطاب "ليت بيننا وبين بلاد فارس جبل من نار لا ينفذون إلينا ولا ننفذ إليهم"، مضيفا أن هذه المقولة "لا تعبر فقط عن سياق تاريخي ومخاوف العرب القديمة من اتساع نفوذ الفرس، لكنها توضح أيضا سياسات إيران اليوم وتدخلاتها في شؤون عواصم عربية متعددة، وشهوتها التوسعية للنفاذ إلى المنطقة والتهديدات التي قد تشكلها الدولة الفارسية على بعض دول المنطقة".

وأضاف أن البعض "يتغاضى تحت غطاء عاطفي عن خطر إيران وتدخلاتها الإقليمية والمذهبية، التي تهدف إلى فرض الهيمنة السياسية واستنزاف بعض الدول وإدخالها في صراعات عبر الميليشيات وأذرعها الإقليمية".

وتطرق مبارك إلى الهجوم على ميناء دمياط، قائلا إن البعض يستبعد وقوف إيران وراءه تحت الغطاء العاطفي واستنادا إلى نفي وزير الخارجية الإيراني، الذي وجه بدوره الاتهام إلى إسرائيل، مشيرا إلى حوادث قال إنها استهدفت قبرص وتركيا وأذربيجان في مطلع عام 2026، واتُهمت إيران بالوقوف خلفها، بينما نفت طهران مسؤوليتها عنها.

واختتم علاء مبارك منشوره بالتأكيد على أن الأهم في الوقت الراهن هو انتظار نتائج التحقيقات التي تجريها السلطات المصرية لتحديد ملابسات الهجوم ومصدر الطائرة المسيّرة، مشددا على أن الدولة المصرية تحرص على حماية أمنها القومي وسيادتها والحفاظ على الاستقرار الإقليمي.

وتعرض ميناء دمياط المطل على البحر المتوسط شمالي مصر، الأسبوع الماضي لهجوم بطائرة مسيرة استهدفت سفينتين للغاز الطبيعي المسال، واشتعلت النيران في سفينة التغييز وأخرجتها من الخدمة مؤقتا.

وأعلنت الحكومة المصرية الخميس الماضي، أن التحقيقات الأولية حول الحادث بينت أنه ناتج عن طائرة مسيرة دون تحديد مصدرها، مؤكدة مواصلة الجهات المعنية استكمال التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالح مصر وأمنها القومي.

وتعليقا على الحادث، كتب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على حسابه بمنصة "إكس"، أن مصر "تعد صديقا وشريكا مهما في المنطقة، ويُشكل أمنُها أهمية قصوى بالنسبة لنا"، مشيرا إلى ضرورة "أن نكون يقظين تجاه المخططات الإسرائيلية وعمليات (العَلَم الزائف) التي تهدف إلى تقويض السلام الإقليمي".