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ترمب: من الممكن أن تبدأ حياة الجحيم في أميركا.. لهذا السبب!

  • 06 أغسطس 2026
  • 06:47
ترمب من الممكن أن تبدأ حياة الجحيم في أميركا لهذا السبب

خبرني - صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن من الممكن أن تبدأ حياة الجحيم في الولايات المتحدة بعد ترشح الديمقراطيين لمناصب في الكونغرس، بسبب تعاطفهم مع الأيديولوجية الاشتراكية.
وقال ترامب في خطاب لأنصاره في لاس فيغاس: "في نهاية العام، لن يكون هناك سوى الموت والفقر والحياة في الجحيم والقذارة والجريمة والدمار والعار".

ووفقا له، فإن المرشحين الديمقراطيين الذين يقدمون وعودا مماثلة لأفكار الاشتراكية "هم أكبر تهديد للولايات المتحدة".

وأوضح ترامب أن "وعود الإسكان المجاني والإيجار ستتحول إلى الاستيلاء على الممتلكات الخاصة لصالح الدولة".

وختم قائلا: "سوف تفقدون منازلكم وشققكم، الشيوعيون سيأخذونها منا 100%".

ويذكر أن الكونغرس الجديد سيؤدي اليمين الدستورية في الولايات المتحدة في يناير 2027.

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