ترمب: لا أريد قتل الناس في إيران

خبرني - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن الولايات المتحدة تواصل مفاوضاتها مع إيران وتأمل في التوصل إلى اتفاق، مؤكدا تفضيله الخيار الدبلوماسي على مواصلة القتال.

وقال ترامب خلال كلمة ألقاها أمام أنصاره في ضواحي مدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا: "أفضّل التوصل إلى صفقة لأنني لا أريد قتل الناس.. نتحدث مع الإيرانيين ونُجري حوارا، وهم يحترموننا"، مضيفا: "دعونا نرى ما الذي سيحدث".

كما زعم الرئيس الأمريكي أن إيران طلبت منه إجراء هذه المحادثات، قائلا": "كنا نستعد لشن أكبر هجوم منذ الحرب العالمية الثانية، لكن الإيرانيين طلبوا مني إجراء المحادثات".

وشدد ترمب مجددا على أن "إيران لا يمكن أن تمتلك سلاحا نوويا".

وتأتي تصريحات ترامب بعد يوم من إعلانه عن مفاوضات "جارية" مع طهران قد تفضي إلى اتفاق "وشيك" لإعادة فتح مضيق هرمز ونزع السلاح النووي الإيراني، بينما تؤكد إيران أنها لا تجري أي مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة، وأن محادثاتها تنحصر مع سلطنة عُمان حصرا لوضع آلية لممر عبور آمن في المضيق، مع الإشارة إلى أنها تلقت "رسائل من الولايات المتحدة تفيد باستعدادها للعودة إلى التزاماتها" بموجب مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الجانبين في يونيو الماضي، دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن طبيعة تلك الالتزامات.