*
الجمعة: 07 أغسطس 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

ترمب: لا أريد قتل الناس في إيران

  • 06 أغسطس 2026
  • 06:46
ترمب لا أريد قتل الناس في إيران

خبرني - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن الولايات المتحدة تواصل مفاوضاتها مع إيران وتأمل في التوصل إلى اتفاق، مؤكدا تفضيله الخيار الدبلوماسي على مواصلة القتال.
وقال ترامب خلال كلمة ألقاها أمام أنصاره في ضواحي مدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا: "أفضّل التوصل إلى صفقة لأنني لا أريد قتل الناس.. نتحدث مع الإيرانيين ونُجري حوارا، وهم يحترموننا"، مضيفا: "دعونا نرى ما الذي سيحدث".

كما زعم الرئيس الأمريكي أن إيران طلبت منه إجراء هذه المحادثات، قائلا": "كنا نستعد لشن أكبر هجوم منذ الحرب العالمية الثانية، لكن الإيرانيين طلبوا مني إجراء المحادثات".

وشدد ترمب مجددا على أن "إيران لا يمكن أن تمتلك سلاحا نوويا".

وتأتي تصريحات ترامب بعد يوم من إعلانه عن مفاوضات "جارية" مع طهران قد تفضي إلى اتفاق "وشيك" لإعادة فتح مضيق هرمز ونزع السلاح النووي الإيراني، بينما تؤكد إيران أنها لا تجري أي مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة، وأن محادثاتها تنحصر مع سلطنة عُمان حصرا لوضع آلية لممر عبور آمن في المضيق، مع الإشارة إلى أنها تلقت "رسائل من الولايات المتحدة تفيد باستعدادها للعودة إلى التزاماتها" بموجب مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الجانبين في يونيو الماضي، دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن طبيعة تلك الالتزامات.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

تنصيب دي لا إسبرييا رئيسا لكولومبيا الجمعة يقرّبها من واشنطن وينقلها من اليسار إلى اليمين
تنصيب دي لا إسبرييا رئيسا لكولومبيا الجمعة يقرّبها من واشنطن وينقلها من اليسا...
  • 2026-08-07 16:19
تفاصيل الاتفاق حول مضيق هرمز بين عُمان وإيران
تفاصيل الاتفاق حول مضيق هرمز بين عُمان وإيران
  • 2026-08-07 15:55
اتفاق مكة للدفاع المشترك: أي هجوم مسلح على أي دولة يعد هجوما على الدول الثلاث جميعها
اتفاق مكة للدفاع المشترك: أي هجوم مسلح على أي دولة يعد هجوما على الدول الثلاث...
  • 2026-08-07 14:22
السعودية وتركيا وباكستان توقع اتفاقا دفاعيا بعد مفاوضات استمرت عاما
السعودية وتركيا وباكستان توقع اتفاقا دفاعيا بعد مفاوضات استمرت عاما
  • 2026-08-07 13:49
لبنان.. إصابة جندي باستهداف إسرائيلي لجرافة للجيش في المنصوري
لبنان.. إصابة جندي باستهداف إسرائيلي لجرافة للجيش في المنصوري
  • 2026-08-07 12:38
الجيش اللبناني يفتح الطرق في بلدة المنصوري لعودة النازحين
الجيش اللبناني يفتح الطرق في بلدة المنصوري لعودة النازحين
  • 2026-08-07 12:29