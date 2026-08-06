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جوجل تعلن عن واحدة من أفضل الساعات الذكية

  • 06 أغسطس 2026
  • 06:43
جوجل تعلن عن واحدة من أفضل الساعات الذكية

خبرني - أعلنت جوجل عن ساعة Pixel Watch 5 الجديدة التي صممتها لتكون من بين أفضل الساعات الذكية التي ظهرت هذا العام.
حصلت الساعة على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68، أبعاده (45/45/12.3) ملم، وحميت بزجاج شديد المتانة مقاوم للصدمات والخدوش، كما جهّزت بتقنية eSIM للاتصال بالشبكات الخلوية.

شاشتها أتت LTPO AMOLED دائرية الشكل بمقاس 1.4 بوصة، دقة عرضها (456/456) بيكسل، كثافتها 320 بيكسل/الإنش تقريبا، سطوعها يصل إلى 3000 nits.تعمل الساعة بنظام Android Wear OS 7، ومعالج Qualcomm Snapdragon W5 Gen 2، ومعالج رسوميات Adreno A702، وذاكرة وصول عشوائي 2 غيغابايت، وذاكرة داخلية 64 غيغابايت.
جهّزتها غوغل بمكبرات صوت ومايكروفونات لإجراء المكالمات الصوتية، ومستشعرات لقياس معدل نبض القلب ومعدلات الضغط ومعدلات أكسجة الدم، وتطبيقات لمراقبة النشاط البدني ومعدلات النوم اليومية للمستخدم.

زوّدتها أيضا بتقنية Bluetooth 6.0 للاقتران بالهواتف والأجهزة المحمولة الأخرى، ومستشعرات لمراقبة رطوبة الجلد، ومستشعر لمراقبة حرارة الجسم، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وميزات لطلب النجدة عبر الأقمار الصناعية في حالات الطوارئ، وبطارية Li-Ion بسعة 465 ميلي أمبير.

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