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فانس: التفاوض مع إيران (معقد وشائك)

  • 06 أغسطس 2026
  • 06:41
فانس التفاوض مع إيران معقد وشائك

خبرني - قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن المفاوضات بشأن اتفاق مع إيران ستكون "معقدة وشائكة وستستغرق وقتا"، لافتا إلى أن "الإيرانيين أناس يصعب التعامل معهم، ولديهم نظام منقسم".
وأضاف فانس في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" أن مهمة الإدارة الأمريكية هي إدارة هذا الملف بما يحقق أفضل نتيجة للشعب الأمريكي ولرئيس الولايات المتحدة.

وفي سياق مرتبط، توقع فانس أن تؤدي التطورات المتوقعة في النهاية إلى انخفاض أسعار النفط واستمرارها عند مستويات منخفضة، مع منع إيران بشكل قاطع من امتلاك سلاح نووي، ما سيعزز موقع الولايات المتحدة استراتيجيا.

وأشار إلى أن سعر النفط كان عند 79 دولارا للبرميل في ذلك اليوم، موضحا أن العملية التفاوضية لا تزال جارية، وأن بعض المحاولات لاستباق النتائج أو الحكم المسبق على مسارها غير دقيقة في هذه المرحلة.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تنفي فيه إيران رسميا إجراء مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة، حيث صرح نائب وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، الأربعاء، بأن طهران لم تقرر بعد ما إذا كانت ستمضي في تنفيذ مذكرة التفاهم المتفق عليها بين البلدين.

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