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بعد 38 يوما من اختفائه.. العثور على جثمان زوج وزيرة إيطالية

  • 06 أغسطس 2026
  • 04:01
بعد 38 يوما من اختفائه العثور على جثمان زوج وزيرة إيطالية
لويجي كافالاري زوج وزيرة الأسرة أوجينيا روتشيلا

خبرني  - عثرت فرق الإنقاذ الإيطالية، الثلاثاء، على جثمان لويجي كافالاري، زوج وزيرة الأسرة أوجينيا روتشيلا، في بحيرة فيكو شمالي روما، بعد أكثر من شهر على اختفائه.

وقالت السلطات إن غواصين انتشلوا جثمان كافالاري، البالغ 84 عاماً، من عمق نحو 18 متراً، وعلى مسافة كيلومتر تقريباً من موقع اختفائه في 27 يونيو الماضي.

وكان كافالاري قد قفز إلى المياه من قارب صغير كان على متنه برفقة زوجته. ووفق تقارير إيطالية، ظهر للحظات وقال إنه يشعر بتوعك، قبل أن يختفي بينما ابتعد القارب غير المثبت عن موقعه.

وأطلقت السلطات عملية بحث واسعة شارك فيها غواصون وفرق من الشرطة والإطفاء، واستخدمت خلالها أجهزة السونار وكاميرات ومركبات آلية يتم التحكم بها عن بُعد، وسط صعوبات ناجمة عن ضعف الرؤية تحت الماء.

وقالت روتشيلا إن العثور على زوجها أنهى "فترة مأساوية من الانتظار"، وقدمت شكرها إلى فرق الطوارئ التي واصلت البحث طوال الأسابيع الماضية.

وروكيلا، البالغة 72 عاماً، تتولى حقيبة الأسرة والمساواة وتكافؤ الفرص، وهي عضوة في حزب "إخوة إيطاليا" الذي تتزعمه رئيسة الوزراء جورجا ميلوني.

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