فيديو.. صاعقة قاتلة تضرب ملعبا وتحول مباراة كرة قدم إلى مأساة

أدى اصطدام صاعقة برق بملعب كرة قدم في تايلاند إلى مقتل لاعب وإصابة 12 آخرين، وسط ظروف جوية قاسية واكبت مباراة ضمن بطولة محلية.

وأظهر مقطع مصور لحظة سقوط الصاعقة، خلال مباراة أقيمت ضمن منافسات بطولة تشهد مشاركة فرق محلية وأخرى للهواة من تايلاند وماليزيا.

وأكد الشرطة وفاة اللاعب التايواني صفوان أواي، الذي يلعب في مركز الجناح والهجوم، متأثرا بإصاباته الخطيرة بعد نقله إلى المستشفى في حالة حرجة. كما تسببت الصاعقة في إصابة 12 لاعبا آخرين بحروق متفرقة.

ونعى نادي "إف سي يالا"، الذي ينافس في دوري الدرجة الثالثة التايلاندي، وفاة لاعبه صفوان أواي.

وتشهد منطقة جنوب شرق آسيا حاليا ذروة موسم الأمطار والرياح الموسمية، الذي يمتد عادة بين شهري مايو وأكتوبر، مسببا عواصف رعدية متكررة وفيضانات مفاجئة في مختلف أنحاء المنطقة.