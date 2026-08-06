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رسميا.. يايسله يستقيل من تدريب الأهلي السعودي ليتولى قيادة نيوكاسل الإنجليزي

  • 06 أغسطس 2026
  • 03:32
رسميا يايسله يستقيل من تدريب الأهلي السعودي ليتولى قيادة نيوكاسل الإنجليزي
المدرب الألماني ماتياس يايسله خلال إشرافه على الأهلي في الدوري السعودي للمحترفين

خبرني  - أعلن نادي الأهلي السعودي -بطل دوري أبطال آسيا للنخبة في آخر نسختين- انتهاء علاقته التعاقدية مع مدربه الألماني ماتياس يايسله، بعد تقديمه استقالته من منصبه.

وقال الأهلي في بيان نشره عبر حسابه على منصة إكس -اليوم الأربعاء- إن يايسله تقدم باستقالته، لتنتهي العلاقة التعاقدية بين الطرفين، موضحا أن المدرب الألماني سيتحمل قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد خلال المدة المحددة.

ويأتي رحيل يايسله عن الأهلي في الوقت الذي أعلن فيه نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي تعاقده مع المدرب الألماني لقيادة الفريق بداية من الموسم المقبل، خلفا لإيدي هاو الذي غادر منصبه مؤخرا.

وتولى يايسله (38 عاما) تدريب الأهلي في يوليو/تموز 2023، بعد تجربة ناجحة مع ريد بول سالزبورغ النمساوي، ونجح خلال فترة وجوده في قيادة الفريق السعودي لتحقيق إنجازات بارزة، أبرزها التتويج بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة مرتين متتاليتين، إضافة إلى الفوز بكأس السوبر السعودي.

ويُعد انتقال يايسله إلى نيوكاسل خطوة لافتة في مسيرته التدريبية، إذ ستكون هذه أول تجربة له في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سيحاول مواصلة نجاحاته مع فريق يسعى لبناء مشروع تنافسي جديد.

وتجدر الإشارة إلى أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يمتلك حصصا مؤثرة في ناديي الأهلي ونيوكاسل يونايتد، مما يجعل انتقال المدرب الألماني بين الناديين محط اهتمام في الأوساط الرياضية.

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