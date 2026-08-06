انخفاض عدد اللاجئين المسجلين في الأردن إلى 379 ألفاً

خبرني - أظهرت أحدث بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن انخفاض عدد اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين إلى نحو 397 لاجئاً وطالب لجوء من مختلف الجنسيات، وذلك حتى 1 آب 2026، في استمرار للتراجع الذي تشهده أعداد اللاجئين المسجلين خلال الأشهر الماضية. وبحسب البيانات، يشكل اللاجئون السوريون النسبة الأكبر من إجمالي المسجلين، إذ يبلغ عددهم 356,316 لاجئاً، ما يمثل 93.9% من إجمالي اللاجئين، يليهم العراقيون بنحو 12 ألف لاجئ، ثم اليمنيون والسودانيون والصوماليون وجنسيات أخرى.

وتشير الإحصاءات إلى أن 79.1% من اللاجئين يقيمون في المدن والمجتمعات المضيفة، بإجمالي بلغ نحو 300 ألف لاجئاً، فيما يقيم نحو 79 ألف لاجئ داخل المخيمات، بما نسبته 20.9%، بحسب الرأي.

ويضم مخيم الزعتري نحو 46 ألف لاجئ، بينما يستضيف مخيم الأزرق 32 ألف لاجئ، إضافة إلى 158 لاجئاً في مخيم الإمارات الأردني.

وتُظهر البيانات أن الأطفال يشكلون أكثر من نصف اللاجئين المسجلين، إذ يبلغ عددهم نحو 191 ألف طفل بنسبة 50.4%، مقابل 173 ألف بالغ بنسبة 45.8%، فيما يبلغ عدد كبار السن نحو 14 ألف شخص بنسبة 3.8%.

وعلى مستوى التوزيع الجغرافي، تتصدر محافظة عمّان المحافظات المستضيفة للاجئين بنحو 129 ألف لاجئ، تليها إربد بأكثر من 60 ألفاً، ثم المفرق بحوالي 48 ألفاً، فيما تتوزع بقية الأعداد على محافظات المملكة.

كما تبين الإحصاءات أن من أبرز الاحتياجات الخاصة المسجلة بين اللاجئين الحالات الطبية الخطيرة، تليها الإعاقات، ثم الأطفال المعرضون للخطر، إلى جانب حالات تتعلق بالحماية القانونية والجسدية، والأسر التي تعيلها امرأة أو أحد الوالدين، وكبار السن المعرضين للمخاطر.

وتعكس هذه الأرقام استمرار استضافة الأردن لأعداد كبيرة من اللاجئين، في وقت تؤكد فيه المنظمات الإنسانية أهمية استمرار الدعم الدولي لضمان توفير الخدمات الأساسية والحماية للفئات الأكثر احتياجاً.