الاردن .. %27 زيادة قيمة المدفوعات الرقمية

خبرني - ارتفعت قيمة المدفوعات الرقمية عبر نظام الدفع الفوري للمحافظ الإلكترونية في الأردن "جوموبي" (JoMoPay) بنسبة 27 %، خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بحسب الأرقام الصادرة عن الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك).

وقفز حجم المدفوعات المنفذة عبر نظام "جوموبي"، ليصل إلى قرابة 3.8 مليار دينار في النصف الأول من العام الحالي، مقارنة مع 3 مليارات، ما يعني ضخ زهاء 800 مليون دينار، زيادة صافية في مجرى التعاملات الرقمية للمحافظ خلال عام فقط، بحسب الغد.

و"جوموبي": هو نظام إلكتروني يتيح خدمات الدفع عبر الهاتف النقال من خلال المحافظ الإلكترونية، إذ يتم تسجيل المحافظ الإلكترونية على النظام لأغراض تبادل الحركات المالية بين المحافظ الإلكترونية ومن وإلى الحسابات البنكية".

والمحفظة الإلكترونية: "هي حساب مالي إلكتروني يتم الوصول إليه عبر تطبيق على الهاتف الذكي، وترتبط برقم حساب فريد ويُسمح لكل فرد مقيم في الأردن بفتح محفظتين اثنتين كحد أقصى".

وسجلت خدمة التحويلات المالية حصة الأسد بنسبة 76 % من إجمالي قيمة المدفوعات، فيما حلت المشتريات في المرتبة الثانية بنسبة 22 %، وهو مؤشر قوي على التنامي في ثقة التجار ونمو حركة التسوق الإلكتروني والدفع المباشر في محلات التجزئة. أما خدمتا الإيداع والسحب النقدي، فقد سجلتا مجتمعتين النسبة الأقل بنحو 2 % فقط، من إجمالي القيمة.

ولهذه النسبة الضئيلة دلالة بالغة الأهمية؛ فالأموال باتت تولد وتتحرك وتُنفق رقمياً بالكامل داخل المنظومة، من دون حاجة المستخدمين لتحويلها إلى كاش.

ولم تتوقف طفرة "جوموبي" عند حدود مبالغها الإجمالية، بل تُرجمت إلى قفزة استثنائية في كثافة الاستخدام اليومي، فقد سجل النظام قرابة 78 مليون حركة في النصف الأول من العام الحالي، مقارنة مع 43 مليون حركة فقط، خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بمعدل نمو صاروخي بلغ 81.4 %.