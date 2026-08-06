*
الجمعة: 07 أغسطس 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

دورينا ليس عطلة للتقاعد .. مالك نادٍ سعودي يسخر من انتقال صلاح للدوري التركي !

  • 06 أغسطس 2026
  • 00:47
دورينا ليس عطلة للتقاعد مالك نادٍ سعودي يسخر من انتقال صلاح للدوري التركي

خبرني  - سخر رجل الأعمال الأميركي بن هاربورج، مالك نادي «الخلود» السعودي، من انتقال محمد صلاح إلى نادي «طرابزون سبور» التركي.

وأكد نادي طرابزون سبور يوم الأربعاء التعاقد مع النجم المصري، ليختتم بذلك إحدى أبرز صفقات الصيف.

وكان صلاح قد غادر ليفربول في نهاية الموسم الماضي بعد تسع سنوات قضاها في أنفيلد، وهي فترة حافلة بالإنجازات الفردية والألقاب. 

أحد أبرز الأسئلة في الميركاتو الصيفي الجاري، كان : إلى أين سيتجه بعد ذلك؟ توقع معظم المراقبين انتقاله إلى الدوري السعودي، حيث سعى نادي الاتحاد إلى التعاقد معه وفقًا لتقارير عديدة.

لكنه اختار تركيا بدلاً من ذلك. ويفتح انتقاله إلى طرابزون سبور فصلاً جديداً في مسيرته الكروية.

وعلق هاربورج على الصفقة عبر حسابه الرسمي على X قائلاً: «لقد انتقل إلى الدوري المناسب. دوري روشن السعودي ليس المكان المناسب لقضاء عطلة التقاعد».
 

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

التحالف بقيادة السعودية يحذر الحوثيين: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام التصعيد
التحالف بقيادة السعودية يحذر الحوثيين: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام التصعيد
  • 2026-08-07 14:17
واس: إردوغان يصل إلى جدة
واس: إردوغان يصل إلى جدة
  • 2026-08-07 12:10
تركيا والسعودية وباكستان سيوقعون على اتفاقية دفاع مشترك
تركيا والسعودية وباكستان سيوقعون على اتفاقية دفاع مشترك
  • 2026-08-07 02:04
السعودية: إصابة 11 مدنيا في نجران جراء هجمات حوثية
السعودية: إصابة 11 مدنيا في نجران جراء هجمات حوثية
  • 2026-08-07 00:50
مسؤول سعودي: تقارير استخباراتية تشير إلى استعداد جماعات عراقية لشن هجمات وشيكة علينا
مسؤول سعودي: تقارير استخباراتية تشير إلى استعداد جماعات عراقية لشن هجمات وشيك...
  • 2026-08-07 00:37
قمة سعودية - تركية - باكستانية في جدة الجمعة
قمة سعودية - تركية - باكستانية في جدة الجمعة
  • 2026-08-06 22:58