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تعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤون كرة السلة في الأردن

  • 06 أغسطس 2026
  • 00:41
تعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤون كرة السلة في الأردن

عمان - الغد - قررت اللجنة الأولمبية الأردنية، استنادا إلى أحكام المادة (14/أ/8) من نظام الاتحادات الرياضية الأردنية، تعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤون اتحاد كرة السلة، برئاسة السيد يزن نديم المعشر،

وعضوية كلٍ من  دينا عمر البشير، رهف سمير عويس،  حمزة سامر المجالي، سعد أحمد بني هاني.

‏ويأتي هذا القرار في إطار حرص اللجنة الأولمبية  الأردنية على ضمان استمرارية عمل الاتحاد وتعزيز كفاءة منظومته الإدارية خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن مواصلة تنفيذ برامجه وخططه، والإشراف على مختلف أنشطته واستحقاقاته المحلية والدولية، وصولًا إلى تحقيق أهدافه في تطوير كرة السلة الأردنية والارتقاء بمستوياتها الفنية والتنظيمية، وتعزيز حضورها على الساحة الرياضية.
 

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